Stiri pe aceeasi tema

- Doamna comediei romanești, așa cum a fost supranumita Tamara Buciuceanu, a interpretat roluri excepționale pe scenele capitalei și ale țarii. A jucat in peste 25 de filme și are o cariera impresionanta și in televiziune. Totuși, rolul care i-a adus cea mai mare popularitate a fost cel al profesoarei…

- Vestea morții Tamarei Buciuceanu a prins-o pe actrița Tania Popa chiar inaintea avanpremierei spectacolului „Figuranta”, la Teatrul Național din București. Tamara Buciuceanu Botez s-a stins la Spitalul Elias „Am fost tot timpul mandra, ca știam ca e basarabeanca, iar ea, fiind o mare actrița, o imensa…

- Mesaje de condoleanțe dupa decesul marii actriței Tamara Buciuneanu Botez sunt transmise de artiști, pe paginile de Facebook. Oana Sarbu a postat pe Facebook un mesaj, la scurt timp dupa ce a aflat ca marea actrița a murit, la Spitalul Elias. ”«Tanti Tama», va mulțumim”, a scris Oana Sarbu. Tamara Buciuceanu…

- Supranumita "Doamna comediei romanesti", fiind una dintre figurile legendare ale teatrului de comedie, Tamara Buciuceanu-Botez s-a nascut pe 10 august 1929, la Tighina, Republica Moldova. A fost una dintre cele mai indragite actrite de teatru, film si televiziune din Romania. Publicul si-o aminteste…

- In urma cu un an, actrița Tamara Buciuceanu Botez marca 65 de ani de cariera, pe scena Teatrului Metropolis. Marea actrița a decedat astazi la varsta de 90 de ani, a anunțat Spitalul Elias. In 2018, cu numai cateva zile inaintea Craciunului, colegii și prietenii Tamarei Buciuceanu s-au adunat la Teatrul…

- Tamara Buciuceanu Botez a murit, marți, la Spitalul Elias din Capitala. Actrița fusese internata pe fondul unor probleme cardiace la inceputul lunii, iar in ultimele zile starea sa de sanatate se agravase. Reprezentanții Spitalului au anunțat oficial decesul actriței. „Spitalul Elias anunța cu regret…

- Maria Ciobanu s-a intors recent in Romania dupa o absenta de 3 ani, timp in care Ciocarlia muzicii populare romanesti a trait in America alaturi de fiica ei, Camelia. Ani la rand, Maria Ciobanu a facut naveta America - Romania. Marea artista a dezvaluit ce vrea sa se respecte cu strictete, dupa moartea…

- Una dintre cele mai indragite actrițe din Romania, o doamna pe scena și in afara ei, Tamara Buciuceanu Botez implinește astazi, 10 august, 90 de ani. Venerabila doamna a teatrului și cinematografiei noastre s-a retras de cațiva ani departe de tumultul Capitalei, cu care mai da piept numai la evenimentele…