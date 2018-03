Cui ii pasa de oamenii de afaceri? "Revolutia fiscala" zace de peste 3 luni in Parlament, cinci ordonante au modificat-o deja, mai sunt probleme nerezolvate

Stiri pe aceeasi tema

- Invatamantul obligatoriu de 15 clase a fost votat de Camera Deputatilor. Daca va trece de Senat, grupa mijlocie si grupa mare de la gradinita vor deveni obligatorii pana in anul 2023. Proiectul de lege a fost propus de PSD si UDMR. Potrivit initiatorilor, proiectul are ca scop educatia de calitate in…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins miercuri cererea presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013. Cererea de reexaminare a fost respinsa de deputati cu 172 de…

- PSD vrea ca grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița sa devina obligatorii, iar invațamantul obligatoriu sa fie, astfel, de 15 clase, curpinzand ultimii doi ani de invațamant preșcolar, invațamantul primar, gimnazial și primii doi ani ai invațamantului secundar superior. Proiectul de lege se afla…

- Revolutia fiscala a Guvernului PSD - ALDE, intrata in vigoare la inceputul anului, a afectat puternic mediul de afaceri din Romania. Printre domeniile care au avut cel mai mult de suferit din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal se numara industria IT, unul dintre pilonii pe care se sprijina…

- Legile justiției au trecut de Parlament. Luni, pachetul legislativ a trecut de Senat, dupa ce saptamana trecuta, legile au trecut de Camera Deputatilor. Opoziția a anunțat deja ca va contesta din nou legile la Curtea Constituționala. Legile justiției au primit, luni, votul final in Senat . Au fost 83…

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse in acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament in noiembrie anul trecut, se adopta tacit de catre Senat și va merge la Camera Deputaților. Proiectul nu conține…

- Legea privind plafonul cifrei de afaceri cu care firmele se vor inregistra in scop de TVA a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, astfel ca va intra in vigoare in urmatoarele zile, mai exact la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Proiectul legislativ a fost adoptat acum o luna de…

- Deputații Partidului Mișcarea Populara au depus miercuri, in Parlament, o inițiativa legislativa privind exercitarea prin corespondența a dreptului de vot, pentru cetatenii romani de peste hotare, in cadrul alegerilor prezidențiale care vor avea loc in 2019. „Au trecut mai bine de doi ani de cand Liviu…

- Grupa mijlocie și grupa mare de la gradinița, precum și ultimii doi ani de liceu ar putea deveni ani obligatorii de școala, potrivit unui proiect de lege care va fi supus votului Parlamentului Romaniei in ședința din 29 martie. Concret, deputații PSD și UDMR, care au inițiat proiectul de lege, vor astfel…

- Parlamentarii vor pensii speciale pentru primari . Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de…

- Mai multi senatori si deputati de la PSD, PNL, PMP si UDMR au depus o initiativa legislativa la Camera Deputatilor prin care propun acordarea unei indemnizatii pentru limita de varsta primarilor, viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor de consilii judetene.Citeste si: Intalnire…

- NERVI… Politistii ies la proteste, enervati de ultimele declaratii ale deputatului PSD de Vaslui, Adrian Solomon, presedintele Comisiei de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor. Oamenii legii anunta ca vor protesta pentru ca nu au primit inca majorarile salariale promise si cer sa li acorde…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate in legatura cu modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. Seful statului arata, in sesizarea depusa la CCR, ca "In calitate de Camera decizionala,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de Camera decizionala, ordonanța de urgența prin care Guvernul PSD-ALDE a corectat Legea salarizarii unitare, intrate in vigoare la 1 iulie 2017. In plus fața de corecțiile operate de Executiv, parlamentarii au adus noi modificari, fiind vizate mai…

- Alaptatul in public este susținut, indirect, de un proiect de lege care cere pedepsirea celor care discrimineaza mamele. Proiectul este dezbatut deja in Senat. Legea se naste insa cu probleme. ONG-urile critica prevederea legata de varsta maxima a copilului alaptat in public.

- Pe acest proiect de lege, Guvernul a emis un punct de vedere negativ, afirmand ca "modalitatea de calcul al nivelului de presiune acustica este nepotrivita, in contextul in care la aparitia organelor de ordine publica solicitate prin apelul 112 astfel de activitati inceteaza". Proiectul prevede ca se…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Parlamentarii propun sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. O inițiativa legislativa in acest sens a fost respinsa recent…

- Violul ar putea fi considerat o crima și pedepsit cu inchisoare pe viața. Proiectul de lege, semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, a fost depus in Parlament, la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Inițiatorul afirma ca actuala legislație, care prevede un maxim de pedeapsa de 18…

- “Revoluția fiscala” are efecte negative și in randul mamelor. Astfel, daca angajatorul nu a marit salariul brut, acestea vor primi mai puțini bani lunar de la stat. Concret, o femeie care are un salariu net de 2.500 de lei ar primi, in mod normal, o indemnizație de 2.125 de lei. Dupa așa-zisa “revoluție…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare „Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare”. Parlamentul a aprobat, miercuri, cu 276 de voturi „pentru”…

- Guvernul discuta proiectul de lege privind ordinea publica, care iși propune intarirea statutului polițiștilor, in relația cu cetațenii. Premierul Viorica Dancila a declarat, in ședința de Guvern, ca polițiștii au nevoie de o autoritate mai mare in fața celor care incalca legea, dar și de o clarificare…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat luni, la dezbaterile privind motiunea simpla depusa de PNL impotriva ei, ca "nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile a doua milioane de romani". "Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca au scazut salariile…

- Romania va interzice introducerea pe piata nationala, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, iar incepand cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializarii acestora.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in…

- Intr-o Romanie preconizata sa piarda 3-4 milioane de cetateni in urmatoarele decenii, noua legislatie fiscala le pune in dificultate pe o parte dintre viitoarele mamici. Cele care au prestat activitati liberale si au platit contributiile impuse de Stat conform vechilor prevederi fiscale au fost instiintate…

- Guvernul nu a prezentat inca o solutie pentru a carpi situatia angajatelor care vor deveni mame si persoanele aflate in concediu medical afectate de revolutia fiscala. Purtatorul de cuvant al Executivului a precizat ca nici nu s-a discutat despre acest lucru in sedinta de astazi.

- Proiectul de lege privind revolutia fiscala a ajuns astazi in Parlament, deputatii din comisia de buget finante urmand sa dezbata legea si amendamentele aduse acesteia. Amendamentele propuse merg de la respingerea in totalitate a ordonantei la revenirea impozitului la 16%, dupa cum propune deputatul…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu, presedintele comisiei de cultura din Camera Deputatilor, l-a criticat pe George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, ca „doarme in papuci” si i-a cerut sa se implice si sa protejeze oamenii de cultura, facand referire la formularul 600 si la lipsa de reactie…

- Guvernul a luat joi o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat.

- A fost un intreg scandal odata cu primele salarii incasate de bugetari in 2018. Unii dintre acestia au avut scaderi masive, dar ministrul Muncii a dat vina pe cei care le-au calculat. Lia Olguta Vasilescu spune ca revolutia fiscala si trecerea contributiilor de la angajator la angajat a fost gresit…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- Un avocat sau un notar care a incasat in 2017 venituri de 100.000 de euro platea taxe si contributii de peste 13.000 de euro. Daca acelasi avocat sau notar va incasa 100.000 de euro in 2018, el va plati la stat doar 7.500 de euro, ramanand cu economii de 5.500 de euro, potrivit unui calcul realizat…

- Proiectul de lege care vine sa reduca presiunea sancționatorie asupra mediului de afaceri va fi separat in doua parți, iar unele prevederi care generau neclaritați vor fi scoase din proiect, anunța Guvernul.

- "Pot sa va spun ca Ministerul Sanatatii a initiat o campanie de vaccinare antirujeolica si in fiecare luna 20.000 de parinti refuza sa isi vaccineze copiii. Am intrebat siderata: in fiecare luna sau intr-un interval de timp? Mi s-a spus: in fiecare luna. Cred ca in acest moment Legea vaccinarii trebuie…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018.

- Parlamentarii francezi au votat pentru un articol emblematic intr-o noua lege care va oferi cetațenilor „dreptul de a face greșeli” in relațiile cu guvernul, fara a fi pedepsiți in mod automat, scrie AFP. Legea face parte din reformele pe care președintele Emmanuel Macron le-a promis in timpul campaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- "Legea prevenirii a fost promulgata in decembrie 2017 si urmeaza a fi adoptata o hotarare de Guvern care va contine contraventiile care vor intra sub incidenta legii, precum si procesul verbal si planul de conformare. Azi ne mai lipsesc doar doua avize, iar saptamana viitoare vom intra cu hotararea…

- Guvernul ar putea aproba saptamana viitoare cele peste 500 de contraventii pentru care firmele nu vor mai primi automat amenzi, conform Legii prevenirii, a declarat, vineri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer. "Legea prevenirii a fost promulgata in…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, cu respectarea legii, prevede o propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea drepturilor pacientului 46/2003, depusa la Senat in calitate de prima camera sesizata, informeaza AGERPRES . Art. 34 al…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Unii ambasadori ai statelor europene acreditați la București, daca nu sunt rau intenționați atunci ei sufera de orbul gainii. Este o expresie romaneasca, pe care danșii au cum sa o ințeleaga intrucat, dupa cum au declarat, dispun de traducatori. Intamplator sau nu, ambasadorii…