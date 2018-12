Cu un titlu nu prea inspirat „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila este rusinea Romaniei”, a fost depusa motiunea de cenzura. Urmeaza sa fie citita luni, iar joi se va da votul. Opozitia are sperante. Situatia in PSD este destul de confuza. Zilele urmatoare, din cate se aude, se pregatesc alti parlamentari sa paraseasca PSD pentru a intra in partidul lui Victor Ponta. Motiunea a fost semnata de 163 de parlamentari. Pentru caderea guvernului este nevoie de 233 de voturi. O rasturnare de situatie poate veni doar de la UDMR si Minoritati. Se pare insa ca nu se urmareste neaparat caderea guvernului Dancila.…