Cui a trimis Elena Udrea primul mesaj din inchisoare

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Bica a fost și ea arestata, pentru doua luni, in Costa Rica, unde fugise alaturi de Elena Udrea! Fosta șefa a DIICOT a fost saltata de Interpol la 4 ore dupa ce Udrea a fost prinsa, joi.Deși inițial se știa ca Bica a fost reținuta pe strada, conform lui Adrian Alexandrov, concubinul…

- Elena Udrea si Alina Bica se afla intr-o inchisoare de femei despre care presa scrie ca are conditii groaznice. Imaginile filmate acolo dovedesc ca inchisoarea detine si o gradinita si un salon de coafor. Inchisoarea, veche de 80 de ani, va fi demolata anul viitor. Inchisoarea El Buen Pastor…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu. Cele doua femei erau date in cautare pentru a ispasi pedepse pronuntate de catre justitia din…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost reținute de Interpol in Costa Rica. Cele doua, cautate pentru a ispași pedepse pronunțate de justiția din Romania, au fost ridicate de pe strada. Elena Udrea are o sentința definitiva de șase ani inchisoare, iar Alina Bica trebuie sa execute patru ani de inchisoare.…

- Elena Udrea și Adrian Alexandrov se pregatesc sa devina parinți la sfarșitul lunii octombrie. Elena Udrea este inarcinata cu o fetița, fostul ministru al Turismului aflandu-se in continuare in Costa Rica. Adrian Alexandrov a spus ca atenția celor doi se axeaza in primul rand pe botezul micuței, pe care…

- Adrian Alexandrov a povestit in cadrul unei emisiuna ca si-ar dori sa ramana in Romania alaturi de mama copilului sau. Mai mult decat atat, el se gandește sa faca pasul catre politica și spune ca s-ar bucura ca iubita sa sa ajunga președinte, iar el premier. „Ne dorim sa ramanem in Romania,…

- Adrian Alexandrov a povestit una dintre cele mai frumoase clipe petrecute in timpul unei vizite la Elena Udrea. "Cand Elena mi-a spus ca e insarcinata, era sa scap telefonul din mana. (…). Da, este adevarat ca iubita mea a recurs la inseminare in vitro. Relația dintre tata-fetița este mai…