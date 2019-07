Stiri pe aceeasi tema

- In drum spre Guvern, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost victima unui accident de circulatie care a avut loc in Capitala. Demnitarul acuza ceva dureri si, drept urmare, a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca pentru o serie de investigatii medicale.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) confirma miercuri seara numirea lui Sorin Scarlat in functia de director general al companiei. "Consiliul de Administraţie al CNAIR SA l-a desemnat astăzi, 10.07.2019, în funcţia de director general interimar al…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența privind reglementarea platformelor de ridesharing va intra joi in prima lectura in ședința de Guvern, urmand ca, dupa ce primește avizul din partea Consiliului Economic si Social (CES) sa fie adoptat, a anuntat, miercuri, ministrul Transporturilor, conform Mediafax.„Am…

- Executia si proiectarea tronsonului de autostrada Targu Neamt - Iasi vor fi lansate la licitatie pana la sfarsitul lunii iunie, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa sustinuta la Guvern potrivit Agerpres. "S-a semnat contractul la Iasi chiar saptamana…

- Executia si proiectarea tronsonului de autostrada Targu Neamt - Iasi vor fi lansate la licitatie pana la sfarsitul lunii iunie, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa sustinuta la Guvern. "S-a semnat contractul la Iasi chiar saptamana trecuta…

- Niculae Badalau, ministrul Economiei, a lansat un atac la adresa lui Razvan Cuc, ministru al Transporturilor si unul dintre politicienii promovati constant de Liviu Dragnea. De altfel, Cuc este deputat de Giurgiu, dar acum s-a mutat la filiala PSD Neamt, in conditiile in care e in conflict cu Badalau.

- Spirite incinse in guvern intre doi miniștri! Niculae Badalau il ataca dur pe Razvan Cuc, intr-o postare pe Facebook, dupa ce acesta l-a demis pe Alin Guțu de la șefia Companiei Naționale APDF Giurgiu, sugerand ca ministrul Transporturilor n-ar avea caracter.Surpriza URIAȘA la Madrid - Doua…

- Ian Pearson, CEO-ul Ford Romania, a explicat ca a avut discuții cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc și premierul Viorica Dancila, iar aceștia l-au inștiințat ca sunt intarzieri la construcția drumului expres Craiova-Pitești. Pearson a spus ca așteapta de la Guvern un plan cu grafice foarte clare…