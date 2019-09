Stiri pe aceeasi tema

- Marian Cucșa a spus ca a fost de acord cu ieșirea ALDE de la guvernare, insa decizia susținerii candidatului independent la prezidențiale Mircea Diaconu a fost luata fara o analiza interna. ”Tinand cont de nenumaratele informatii si semne de intrebare aparute in ultima perioada, vreau sa aduc…

- „Valoarea intenției de a susține un candidat independent, care mi se pare o inepție din toate punctele de vedere, fiindca ințelegeam ca ALDE sa aiba un candidat propriu. Domnul Tariceanu avea in momentul in care a decis sa se retraga un scor foarte bun. Sa vina in acel moment sa iți propui, dar nu…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, spune ca nu înțelege "trecerea brusca pe care ALDE a savârșit-o în doar o saptamâna de la a încerca sa dea un suflu nou guvernarii, la ieșirea de la guvernare și îndreptarea catre o șocanta fuziune cu Ponta-Tudose-și-un-limbric".…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, un mesaj pe Facebook, in care lanseaza sageți la adresa ALDE și a iminentei ieșiri de la guvernare a acestui partid, chiar daca pana la aceasta ora nu a fost facut un anunț oficial. Dancila afirma ca social-democrații vor merge ”inainte” cu guvernarea, alaturi…

- Delegatia permanenta a ALDE a votat luni, in sedinta, iesirea partidului de la guvernare si sustinerea candidaturii lui Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale din 10 noiembrie, a anuntat liderul formatiunii, Calin Popescu Tariceanu. Totodată, el a anunţat că va demisiona de la conducerea…

- In urma cu scurt timp, ALDE a votat denunțarea protocolului cu PSD și iese de la guvernare. Deși au votat in unanimitatea ruperea de PSD și ieșirea de la guvernare, cu doua excepții, abțineri, alianța cu Pro Romania și susținerea lui Mircea Diaconu scindeaza ALDE: 9 lideri au votat impotriva…

- Liderii ALDE s-au intalnit, luni dupa amiaza, in urma ședinței de coaliție cu PSD, și au decis ieșirea de la guvernare. ALDE a votat la pachet cele patru puncte puse pe ordinea de zi a ședinței: denunțarea protocolului cu PSD, retragerea de la Guvernare, susținerea candidaturii lui Mircea Diaconu și…

- Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat ca luni trebuia sa aiba loc o intalnire a coaliției, insa premierul Viorica Dancila nu a fost prezent la intrevederea ce viza „restartarea actului de guvernare”. Vosganian spune ca PSD e așteptat sa-și exprime opțiunea privind activitatea Guvernului…