Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, miercuri, ca a inteles clar mesajul protestului de 15 minute pentru autostrazi, promitand ca in acest mandat va fi o prezenta mai activa pe santiere, astfel incat sa fie concretizate cat mai multe lucrari, ...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, la Campia Turzii, ca intentioneaza sa aduca modificari la legea achizitiilor publice, care va intra saptamana viitoare in Comisia de industrii a Camerei Deputatilor, dupa ce instanta a anulat licitatia pentru doua din cele patru loturi ale…

- Miercuri, Razvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a anunțat la Campia Turzii, ca firma Porr a castigat licitatia pentru tronsonul Sibiu-Boita, cu o lungime de 13 kilometri, al Autostrazii Sibiu-Pitesti, iar daca nu vor fi contestatii, contractul va fi semnat in aceasta luna. “In 2017 s-au lansat foarte…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, miercuri, la Campia Turzii, ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru tronsonul Sibiu-Boita, cu o lungime de 13 kilometri, al Autostrazii Sibiu-Pitesti, iar daca nu vor fi contestatii, contractul va fi semnat in aceasta luna. "In…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a cerut o mobilizare mult mai mare a constructorilor pe santierele de pe Autostrada Transilvania, intre Iernut si Chetani si Campia Turzii - Chetani, cu o lungime totala de 33,5 kilometri, desi a apreciat ca progresul fizic al

- Razvan Cuc a promis, joi, ca va oferi saptamanașl informații despre una dintre marile probleme ale Romaniei, infrastructura. Ministrul Transporturilor a transmis un mesaj constructorilor care au sau vor avea lucrari in acest domeniu.

- Incepand cu data de 1 martie a.c. si pana pe data de 1 iulie 2019, conducerile unitatilor administrativ teritoriale au posibilitatea de a depune cereri de finantare la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia pentru proiecte privind dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, in cadrul apelului…

- Delegatii ale celor doua Corei au pus, miercuri, 26 decembrie, piatra de temelie a unui proiect de conexiune a retelelor lor feroviare si rutiere. In momentul in care discutiile intre Phenian si Washington par sa bata pasul pe loc, ceremonia are valoare simbolica, estimeaza presa sud-coreeana, potrivit…