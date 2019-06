Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a declarat, vineri, ca probabil saptamana viitoare se va semna contractul cu cele doua firme care au castigat lucrarile de modernizare pe doua loturi din A2 si ca acestea ar urma sa se efectueze in cursul noptii pentru a nu afecta traficul. La intalnirea cu ziaristii…

- "In momentul in care am vrut sa modific legislatia pe mediu - desi nu este apanajul meu, pot sa introduc modificari pe legislatie care sunt strict pe infrastructura rutiera - in momentul in care am lansat proiectul in transparenta, automat cinci ONG-uri au bubuit ca ministrul Cuc distruge mediul.…

- Razvan Cuc, Ministrul Transporturilor, a amenintat, marti, cu rezilierea contractului antreprenorul care executa lucrarile pe lotul Chetani – Campia Turzii al Autostrazii Transilvania, acesta declarandu-se nemultumit de mobilizarea din teren. Razvan Cuc a declarat, marti, pe tronsonul Targu Mures –…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a amenințat, marți, cu rezilierea contractului antreprenorul care executa lucrarile pe lotul Chețani – Campia Turzii al Autostrazii Transilvania, acesta declarandu-se nemulțumit de mobilizarea din teren, potrivit Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA Adina…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a amenintat, astazi, cu rezilierea contractului antreprenorul care executa lucrarile pe lotul Chetani – Campia Turzii al Autostrazii Transilvania. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a efectuat, astazi, o vizita de lucru pentru a verifica stadiul lucrarilor la…

- Contractele unora dintre constructorii care lucreaza in prezent la infrastructura rutiera ar putea fi reziliate, din cauza slabei mobilizari, a declarat sambata ministrul Transporturilor Razvan Cuc, care a prezentat stadiul unor lucrari de infrastructura.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza…

- Ministerul Transporturilor a postat imagini video de pe santierele bucatilor de autostrada la care se lucreaza in Transilvania: Sebes - Turda, Lugoj-Deva, Brasov - Bors Tronson Ogra - Campia Turzii. Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a fost in vizita, la final de saptamana, pe mai multe santiere din…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, verifica șantierele loturilor 1 și 2 de pe A10, Sebeș- Turda, la doar câteva zile dupa ce a facut doua drumuri la șantierul de pe centura Bacaului.