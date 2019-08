Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, anunța concedieri masive in companiile din subordinea sa. Acesta susține ca in ultimii ani numarul posturilor a crescut nejustificat. Acesta a oferit drept exemplu CNAIR, acolo unde ar fi nu mai puțin de 32 de directori, conform Antena 3.Citește și: Ana…

- Fondul Proprietatea avertizeaza asupra consecintelor deosebit de grave pentru profitabilitatea Hidroelectrica si performanta generala a companiei care vor rezulta direct din implementarea Ordinului ANRE nr. 10/2019 („Ordinul 10”) cu privire la metodologia de stabilire a preturilor si cantitaților de…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, promite ca va face curatenie în rândul personalului TESA de la Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, în special printre cei suspectati ca au fost angajati pe pe

- In perioada urmatoare vor avea loc schimbari majore la Tarom, inclusiv o restructurare masiva, a anuntat luni ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. “Veti vedea o schimbare majora la Tarom, in perioada urmatoare. Inclusiv o restructurare masiva”, a spus Razvan Cuc, pentru televiziuni. In ultima perioada…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, in cadrul inspecției facute pe șantierele autostrazii A10 Sebeș-Turda, din județul Alba, ca la minister va fi deschisa o ”Linie verde” pentru firmele romanești care au contracte cu companiile straine care au caștigat licitațiile pentru autostrazi, pentru…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat miercuri ca Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru reglementarea aplicatiilor Uber, Bolt si Clever, va fi in prima lectura in sedinta de Guvern de joi. Ministrul a mai spus ca dupa primirea avizului din partea Consiliului Economic si Social (CES), proiectul…

- Directorul interimar al TAROM, Florin Susanu, si a depus joi demisia, au declarat surse din compania aeriana, pentru Romania Libera.Potrivit sursei, Consiliul de Administratie al Companiei Nationale TAROM se va intruni, vineri, pentru a valida demisia.Florin Susanu a fost ales director general provizoriu…