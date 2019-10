Stiri pe aceeasi tema

- "In cursul zilei de sambata, am avut o intalnire cu domnul presedinte Ghizdeanu, cu domnul Bogdan Pascu, cat si cu alti reprezentanti de la Compania de Autostrazi, impreuna cu cele doua firme care au venit la parteneriatul public-privat, ma rog consortiul care a participat la Ploiesti-Brasov. Ma…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a ajuns la o ințelegere cu asocierea China Communications Construction Company – Makyol Insaat Sanayi Turizm pentru realizarea in regim de parteneriat public-privat (PPP) a autostrazii Ploiești-Brașov, potrivit anunțului facut astazi de ministrul Transporturilor,…

- Licitația pentru autostrada Brașov – Bacau (A13), parte din coridorul Iași – Bacau – Brașov, care va lega Moldova de Ardeal, este in faza finala, urmeaza sa fie anunțat caștigatorul. Aflat in vizita in Bacau, Razvan Cuc, ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Aeroportul Baneasa va fi modernizat și reabilitat in termen de opt luni, a anunțat directorul Companiei Naționale Aeroporturi București. Contractul de executare al lucrarilor a fost semnat luni in prezența ministrului transporturilor, Razvan Cuc. Contractul de ”Reabilitare si refunctionalizare a interioarelor…

- Astfel, jurnalistii de la Stiri Suceava scriu ca Viorica Dancila, insotita chiar de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si suita din PSD se deplaseaza la intalnirile de partid in Moldova cu elicopterul privat, fiind vazuti decoland joi dupa amiaza de pe Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava catre…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, pe santierul de pe DN 73, din judetul Brasov, ca, cel mai tarziu pana la sfarsitul anului, se va putea semna contractul pentru autostrada Brasov-Comarnic, subliniind ca, personal, a sustinut realizarea acestui obiectiv de infrastructura cu…

- Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar realizarii Drumului Expres Bacau – Neamt va fi semnat pana la sfarsitul lunii august, iar la sfarsitul lui iunie 2020 sa fie lansate proiectarea si executia acestui obiectiv, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat in vizita…

