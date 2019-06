Romanii vor alege exact cu cine vor sa mearga in calatoriile pe care le vor face in Bucuresti si nu numai in zona Capitalei, pentru ca acum concurenta este libera, a declarat marti seara ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, la Palatul Victoria, dupa ce Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta referitoare la reglementarea platformelor de ridesharing. "Acest domeniu nu era reglementat in Romania de mai bine de 5 ani de zile si iata ca Guvernul a reusit in doua luni sa il implementeze si cu procedura de transparenta. S-a discutat cu partenerii sociali fiecare articol in parte. S-a cerut si o dezbatere…