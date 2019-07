Cuc, reacție în fața jurnaliștilor: Vreți sânge! Să-i cer lui Dumnezeu să-şi pună mandatul pe masă? "Ca sa elucidam misterul cu numarul kilometrilor de autostrada, stiti ca la preluarea mandatului domnul Neaga (fostul director al CNAIR - n.r.) a avansat un numar de kilometri si i-am spus la acel moment ca din punct de vedere administrativ voi face tot ce pot ca sa finalizam acel numar de kilometri, in care personal pot sa spun ca nu am crezut ca vor fi finalizati 180 de kilometri, noi avand in lucru undeva la 120 de kilometri", a spus Cuc, marti, intr-o conferinta de presa. "Ar insemna ca ne mintim reciproc" "Ar insemna ca ne mintim reciproc" El a sustinut ca lucrarile depind foarte mult de conditiile meteo. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

