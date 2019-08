Cuc promite ca la sfarsitul anului vom avea "in jur de 100 de kilometri" de autostrada

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a reiterat, marti, ca pana la finele anului 2019 vor fi dati in folosinta circa 100 de kilometri de autostrada si a negat ca ar fi probleme cu facturi neplatite pentru constructorul italian Impresa Pizzarotti, care lucreaza pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebes-Turda. "Conform…

- “Ritmul a scazut treptat în ultima perioada, iar motivul neoficial al noii înrautațiri a situației este atitudinea celor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere care certifica foarte târziu lucrarile executate sau chiar refuza sa le certifice. Conform…

- Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura susțin ca recepția loturilor 3 și 4 ale autostrazii Lugoj – Deva este programata a avea loc maine, 12 august. Inca nu este clar daca se va și putea circula pe cei aproape 44 de kilometri de drum. „Din informațiile primite de la mai multe…

- Cei de la Pro Infrastructura anunța ca maine se face recepția acestor doua loturi, iar de maine seara șoferii ar putea circula pe acest segment de autostrada. „Maine, 12.08.2019, este programata recepția loturilor 3 și 4 ale Autostrazii A1 Lugoj-Deva. Din informațiile primite de la…

- Ziarul Unirea VIDEO DRONA: Autostrada A1 Lugoj-Deva, loturile 3 și 4 se DESCHID CIRCULAȚIEI. Ultimele pregatiri inainte de RECEPȚIE Autostrada A1 Lugoj-Deva, loturile 3 și 4, cu cateva zile inainte de recepție și deschiderea circulației rutiere Mai sunt cateva zile pana la data la care Compania Naționala…

- Lucrarile pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva se apropie de final. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructura publica noi imagini de pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva. Mai sunt lucrari de executat in zona cunoscuta sub denumirea de “Dealul Liliecilor”. “Odiseea lotului…

- Primul tronson care va fi inaugurat este cel de pe otul 3. Asociatia Pro Infrastructura cere responsabililor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere sa deschida circulatia imediat ce lucrarile o permit, fara a astepta dupa sectorul vecin.

- „Narcis Neaga, seful CNAIR, sfideaza din nou nu doar bunul simt, ci si logica matematica, mintind si dezinformand in stil comunist cu productia la hectar. Neaga a declarat: "Conform EUROSTAT, in fiecare stat UE, la un milion de locuitori, pot fi in lucru 6 km de autostrada intr-un an. In Romania,…