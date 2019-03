Stiri pe aceeasi tema

- Joi si vineri, între orele 13-14, vor avea loc proteste în fata Ministerului Transporturilor, ca urmare a indiferentei pe care ministrul Razvan Cuc o manifesta fata de accidentul din ianuarie.

- Documentatia privind proiectarea si executia liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, Lotul 1, va fi urcata de Metrorex de SEAP/SICAP, la inceputul saptamanii viitoare, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc.Citește și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte de a fi soluționat…

- Documentatia privind proiectarea si executia liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, Lotul 1, va fi urcata de Metrorex pe SEAP/SICAP, la inceputul saptamanii viitoare, anunța ministrului Transporturilor, Razvan...

- Documentatia privind proiectarea si executia liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, Lotul 1, va fi urcata de Metrorex in SEAP/SICAP, la inceputul saptamanii viitoare, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc. "In primele zile ale saptamanii viitoare, Metrorex va urca, in SEAP/SICAP, documentatia…

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistralele 1 si 3 se desfasoara, miercuri, cu o intarziere de pana la 3-4 minute fata de intervalul normal de succedare a trenurilor din cauza unui deranjament tehnic, informeaza Metrorex.

- Circulatia trenurilor de metrou pe Magistralele 1 si 3 se desfasoara, miercuri, cu o intarziere de pana la 3-4 minute fata de intervalul normal de succedare a trenurilor din cauza unui deranjament tehnic, informeaza Metrorex.

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a declarat marti, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca pentru o persoana propusa ca ministru lipsa sustinerii organizatiei din care provine reprezinta "o imensa problema". Intrebat cum comenteaza faptul ca Razvan…

- In ciuda promisiunilor fostului ministru al Transporturilor, Lucian Sova, e putin probabil ca bucurestenii sa poata circula cu metroul pana in Drumul Taberei in acest an. Motivul: o problema in instanta impiedica finalizarea lucrarilor din subteran. Licitatiile pentru selectarea unui constructor…