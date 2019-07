Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si-a fixat drept obiectiv finalizarea a 100 de kilometri de autostrada in acest an, insa a aratat ca nu-si va da demisia daca rateaza aceasta tinta, intrucat lucrarile depind si de starea vremii. "Ca sa elucidam misterul cu numarul kilometrilor de autostrada, stiti ca la preluarea mandatului domnul Neaga (fostul director al CNAIR - n.r.) a avansat un numar de kilometri si i-am spus la acel moment ca din punct de vedere administrativ voi face tot ce pot ca sa finalizam acel numar de kilometri, in care personal pot sa spun ca nu am crezut ca vor fi finalizati…