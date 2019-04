Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce a trecut testul motiunii simple depuse de Opozitie la Camera Deputatilor, Razvan Cuc a iesit pe teren la prima ora si a vizitat cateva santiere. Prima oprire a fost la viitoarea centura a orasului Mihailesti, in judetul Giurgiu, la care se lucreaza inca. Nemultumit de cele constatate…

- Ministrul Transporturilor a facut spectacol, joi, pe santierul Centurii orasului Mihailesti. Mai exact - sustinand ca a venit neanuntat si ca e revoltat de neseriozitatea constructorului spaniol care lucreaza la sosea - Cuc a rupt, in fata presei, contractul incheiat cu acesta, in 2016. In timpul unei…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si comisarul european pentru transport, Violeta Bulc, vor participa, marti, alaturi de reprezentanti ai Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati si ai Agentiei Executive pentru Inovare si Retele (INEA), la ceremonia de botez a navei de semnalizare ''Concordia…

- Constructorul lotului 2 al autostrazii Sebeș-Turda, Aktor, amenințat cu rezilierea controctului daca nu se mobilizeaza pana la sfarșitul lunii aprilie. Luni, intalnire la minister Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent joi 21 martie, la Alba Iulia, a vorbit in cadrul unei conferințe de presa…

- La trei saptamani dupa prima vizita pe santierul Autostrazii Sebes-Turda, loturile I si II, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a fost din nou prezent in judetul Alba, pentru a verifica stadiul lucrarilor si a vorbi cu constructorii. S-a declarat nemultumit de evolutia situatiei din teren pe lotul…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a vizitat din nou, luni, șantierul șoselei de centura a Bacaului. Demnitarul a fost insoțit de Narcis Neaga, directorul general al CNAIR, subprefectul Valentin Ivancea și vicepreședintele Consiliului Județean... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, a vizitat astazi șantierul șoselei de centura a Bacaului, care reprezinta și primii kilometri de autostrada din Moldova. Varianta de ocolire a municipiului Bacau, parte din Autostrada A7... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Noul ministrul al Transporturilor, Razvan Cuc, si seful CNAIR, Narcis Neaga, au verificat, joi, santierele Autostrazii Sebes-Turda. Ministrul a menținut termenele de finalizare a celor doua loturi, in ciuda faptului ca lucrarile sunt foarte intarziate. Este vorba despre finalul acestui an. Ministrul…