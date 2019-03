Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, spune ca va avea luni discuții cu președintele Consiliului de Administrație de la CFR Calatori pentru schimbarea managementului companiei: Sa se odihneasca in continuare, dar nu pe banii CFR. Un tren de calatori a deraiat sambata dimineata, in judetul Brasov,…

