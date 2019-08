Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de persoane angajate la departamentele comercial, achizitii si economic din cadrul Tarom vor fi restructurate in perioada urmatoare, iar la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi redus numarul posturilor de conducere, a anuntat, luni, ministrul Transporturilor,…

- Unii dintre șoferii care veneau duminica, 18 august, dinspre Sibiu spre Deva și mai departe spre Timișoara au reclamat faptul ca semnele de pe autostrada ii induc in eroare. Mai precis, deși lotul 4 de autostrada, de 22 de kilometri, a fost deschis miercuri, pe panourile de pe șoseaua de mare viteza…

- Din cei 43 de kilometri care se doreau deschiși pe autostrada Lugoj-Deva au fost recepționați și dați in trafic, miercuri, 14 august, doar 22 de kilometri – lotul 4, de la Ilia la Șoimuș. Lotul 3 a ramas nerecepționat la sugestia consultantului, acesta reclamand unele neconcordanțe in executarea lucrarilor.…

- Miercuri va fi dat in circulație lotul 4 al Autostrazii Lugoj-Deva. Se fac ultimele pregatiri. Se intampla acest lucru dupa vizita de marți a lui Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, pe cei 43 de kilometri de autostrada care puteau fi dați in folosința inca de luni. Va reamintim,…

- Ziarul Unirea O asociație condamna modul defectuos in care CNAIR a recepționat lucrarile de pe Autostrada A1. Un nou “muzeu” de șosea de mare viteza s-a inaugurat in Romania Asociația Pro Infrastructura a ieșit cu un nou comunicat in care condamna modul absurd in care se iau deciziile de catre cei din…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat noi imagini video de pe lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre Sebeș și Alba Iulia Nord. Potrivit companiei, stadiul fizic actual este de aproximativ 72%. Reamintim faptul ca in urma cu trei saptamani, ministrul…

- Primul-ministru Viorica Dancila i-a cerut ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, sa-l demita pe Narcis Neaga din funcția de director general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Șefa Guvernului ii imputa lui Neaga intarzierile la construirea autostrazii Pitești-Sibiu,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat vineri Acordurile-Cadru pentru lucrarile de intretinere a partii carosabile ale A2, pe sectorul Bucuresti - Fundulea, conform unui comunicat al companiei. Lucrarile sunt impartite in doua loturi. Lotul 1 - km (12+000 - km…