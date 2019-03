Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca lucrarile pe marile șantiere de infrastructura din Romania sa mearga mai bine ar trebui schimbata semnificativ legislația in domeniul achizițiilor publice, a declarat Narcis Neaga, dupa vizitarea lucrarilor de pe autostrada Lugoj – Deva. Cel mai bun exemplu in acest sens este chiar…

- Daniel Suciu, noul ministru al Dezvoltarii Regionale, este absolvent de drept, a profesat ca ziarist, a fost numit consilier judetean la Bistrita-Nasaud, iar in Parlament a condus grupul parlamentar al PSD. Acesta nu are niciun fel de experienta in domeniul administratiei. Suciu s-a nascut la 7 noiembrie…

- ,,O ciorba proasta reîncalzita asta este propunerea guvernului la Transporturi. Razvan Cuc a mai fost ministru al Transporturilor în anul 2017, performanțele sale fiind de trista amintire'', scrie, pe Facebook, Asociația Pro Infrastructura.

- ”Salut aprobarea de catre Comisia Europeana a proiectului pentru construcția liniei de metrou M6 București - Aeroportul Henri Coanda, atat de așteptat de bucureșteni. Este incununarea unei munci de peste 2 ani a colegilor mei care gestioneaza Programul Operațional Infrastructura Mare, a experților…

- "Cat tupeu de mahala poate avea Firea! S-a cocotat pe scandalul primarilor cu bugetele locale, in conditiile in care Primaria Capitalei are cel mai mare buget din tara si in doi ani nu a facut nimic pentru Bucuresti. Trebuie sa ai mult tupeu si sa fii Firea, sa vii dupa doi ani de mandat, in conditiile…

- In perioada 4-7 februarie, intre orele 8.00 și 17.00, in Recaș se vor desfașura lucrari de mentenanța a forajelor de apa care alimenteaza localitatea. Este posibil ca presiunea de distribuție in rețeaua orașului sa scada pe durata acestor lucrari. Mentenanța forajelor este necesara pentru exploatarea…

- Metrorex a anuntat, miercuri, ca, incepand din 4 februarie, tariful pentru parcarea in terminalul Straulesti, din Bucuresti, va fi de 50 de bani/masina/ora, la jumatate fata de nivelul actual.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va debuta in 2019 contra invingatoarei dintre letona Jelena Ostapenko si australianca Ashleigh Barty, in optimile de finala ale turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale de 823.000 de dolari, potrivit site-ului WTA.