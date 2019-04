Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a confirmat ca a fost audiat luni la Directia Nationala Anticoruptie in calitate de martor, precizand ca a dat declaratii intr-un dosar deschis in cursul acestui an si care vizeaza perioada in care era secretar de stat la acelasi minister. "Am fost intr-adevar citat in cursul saptamanii trecute sa ma prezint astazi de dimineata (luni - n.r.) la Directia Nationala Anticoruptie. M-am prezentat si ma voi prezenta de fiecare data cand voi fi solicitat. Am fost solicitat in calitate de martor, m-am dus dimineata, nu noaptea insotit de SPP-isti sau ziua cu esarfe…