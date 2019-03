Cuc, despre protestul privind autostrăzile: Am înţeles foarte…

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri seara, la Digi 24, ca a inteles nemultumirea celor care au protestat din cauza lipsei autostrazilor si de aceea accelereaza proiectele, dar si compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si antreprenorii ar trebui sa inteleaga ca rabdarea oamenilor a ajuns la limita. "Am inteles pe deplin nemultumirea oamenilor, tocmai din acest motiv am si accelerat si accelerez foarte mult proiectele din punct de vedere al elaborarii, implementarea lor, evaluarea licitatii pe care le avem in curs. Toate aceste lucruri au venit sa ne capaciteze…