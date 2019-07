Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat ca va depune plangere penala impotriva fostului sef al CFR Calatori, Iosif Szentes, pentru ca l-ar fi inregistrat fara voia lui, in timp ce Szentes ii povestea despre o presupusa mita de jumatate de milion de euro.

- "Am retras copilul de la medicul de familie actual, pentru ca familia mea este asigurata medical de angajatorul meu din SUA. Ne-am uitat in fisa medicala si am gasit pe biletul de externare un diagnostic de giardia, malnutritie avansata, diagnostic alarmant pentru cineva in plasament, pneumonie,…

- Deputatul PNL Florin Roman anunta ca depune plangere penala impotriva sefului dispozitivului de jandarmi din Topoloveni care i-au luat cu duba pe protestatarii anti-PSD, in timpul vizitei lui Liviu Dragnea de vineri.„Am luat decizia de a depune luni dimineata o actiune penala impotriva sefului…

- „Am facut aceasta plangere penala fiindca mi se pare absolut inacceptabil ca PSD sa foloseasca institutiile de stat pentru mitinguri de partid, deturnand resurse si fortand angajati publici sa pozeze in sustinatori de partid. Sa fii angajatul unei institutii publice nu inseamna sa fii la dispozitia…