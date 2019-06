Stiri pe aceeasi tema

- Contractul privind proiectarea si executia la obiectivul de investitii ”Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti, Faza I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroport International Henri Coanda Bucuresti” se va semna marti, la Ministerul Transporturilor,…

- Executia si proiectarea tronsonului de autostrada Targu Neamt - Iasi vor fi lansate la licitatie pana la sfarsitul lunii iunie, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferinta de presa sustinuta la Guvern potrivit Agerpres. "S-a semnat contractul la Iasi chiar saptamana…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, la Campia Turzii, ca Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, si ca in acest an va fi lansata proiectarea si executia.…

- Premierul Viorica Dancila a participat la ceremonia de semnare a 3 contracte pentru realizarea de proiecte de investiții in infrastructura, impreuna cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Este vorba despre autostrada spre Sibiu, Centura Bucureștiului și metroul din Drumul Taberei.”Am asigurat…

- Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, a susținut, miercuri seara, ca infrastructura feroviara va fi imbunatațita in acest an, referindu-se atat la kilometri de cale ferata, cat și la material rulant, potrivit news.ro.Citește și: Iesire dura din interiorul Bancii Nationale! Omul lui Mugur…

- Doua sectoare ale viitoarei magistrale feroviare de mare viteza se afla in santier in judetul Hunedoara. Pe unul dintre acestea, lucrarile sunt in stadiu avansat, potrivit ministrului Razvan Cuc, aflat in vizita, joi, pe santiere.

- Constructia aeronavelor Boeing 737 MAX din contractul TAROM va incepe la sfarsitul anului 2020 - inceputul lui 2021, iar daca vor fi constatate anumite probleme acestea vor fi rezolvate, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, potrivit Agerpres. "Agentia Europeana de Siguranta…