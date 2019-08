Cuc anunta ca peste 300 de angajati TAROM vor fi concediati. Schimbari majore si la CNAIR

Peste 300 de persoane angajate la departamentele comercial, achizitii si economic din cadrul TAROM vor fi concediate, in perioada urmatoare, iar la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va fi redus numarul posturilor de conducere.



"La TAROM, Consiliul de Administratie a aprobat restructurarea si modificarea organigramei pentru mai multe directii, cu precadere de la directia comerciala, directia de achizitii si directia economica.



I-am spus doamnei director al TAROM ca misiunea este grea, trebuie sa uite de trecutul pe care il are in TAROM, sa nu fie implicata…