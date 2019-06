Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a reiterat joi, in Alba, ca pana la sfarsitul anului vor fi dati circulatiei 100 de kilometri de autostrada din cei 160-170 aflati in constructie. "In momentul de fata, in constructie avem 160-170 de kilometri. Deci, in afara de Lugoj-Deva, Sebes-Turda, Chetani-Iernut, Chetani-Campia Turzii, mai avem si centura Bacaului in constructie, Pitesti-Craiova in constructie, Suplacu de Barcau-Bors, sectiunea Mihaiu-Bors, mai avem si Predeal-Cristian-Brasov in constructie, tot acel lot de autostrada. Eu spun ca vor fi dati in folosinta minimum 100 de kilometri. (...)…