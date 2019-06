Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul Bucovinei a avut loc miercuri, 29 mai, deschiderea oficiala a celei de-a doua editii a Festivalului „Ziua limbii si a teatrului idis". Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a apreciat ca festivalul a debutat anul trecut sub cele mai bune auspicii, avand in vedere ca anul ...

- Un raport al organizatiei de mediu WWF arata ca Europa epuizeaza resursele planetei, iar cetatenii UE consuma 20% din resursele naturale ale planetei, desi reprezinta doar 7% din populatia lumii, inforemaza News.ro.Citește și: VIDEO - Liviu Dragnea, atacuri dure la Klaus Iohannis: PSD are…

- Medicii au identificat o noua forma de dementa care ar putea fi mai frecventa decat Alzheimer la persoanele in varsta, potrivit cnn.com care citeaza un studiu publicat in revista Brain, relateaza Adevarul.Noua boala neurodegenerativa se numeste LATE - un acronim pentru encefalopatie limbic…

- Stiati ca doar 2% din populatia lumii are ochii verzi? Legendele spun ca aceste persoane sunt de pe alta planeta sau ca ar fi urmașii vrajitoarelor arse pe rug de-a lungul secolelor.

- O echipa de medici din Taiwan s-a confruntat cu un caz unic in lume. O tanara s-a dus la spital cu o durere ingrozitoare pe care o simțea in ochi. Medicii au fost șocați sa constate ca aceasta avea in...

- Populatia lumii va ajunge la aproximativ 9,7 miliarde de oameni in 2050 si va creste in continuare la aproximativ 11 miliarde pana la sfarsitul secolului, potrivit unui raport al ONU publicat luni si citat de agentia Xinhua."Populatia lumii, estimata la 7,7 miliarde in 2019, continua sa creasca,…

- Directia de Sanatate Publica a JudetuluI Maramures, organizeaza in perioada 7-14 Aprile 2019 activitati de informare si constientizare a populatiei și a personalului medical din medicina primara cu privire la importanța Acoperirii Universale cu Servicii de Sanatate Preventive. Conform datelor Organizației…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, din nou, in termeni extrem de duri, Guvernul PSD-ALDE și in special modul in care acesta a gandit bugetul de stat pe acest an. Ramas fara mijloace de a contesta Legea bugetului de stat, șeful statului a fost nevoit sa o promulge. ”Legea bugetului am care am retrimis-o…