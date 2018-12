Cubanezii vor avea acces la internet mobil Mayra Arevich, directoarea Companiei de telecomunicatii din Cuba (ETECSA), a declarat, in cadrul unui anunt televizat, ca populatia va primi acces ''gradual si progresiv'' la date mobile. Patru pachete de date mobile vor fi disponibile, insa acestea se vor adresa doar posesorilor de dispozitive dotate cu tehnologie 3G, se precizeaza intr-un comunicat emis de ETECSA, relateaza DPA.



''Cuba trebuie sa cumpere infrastructura de telecomunicatii in dolari si cu toate limitarile impuse de embargo'', a declarat Arevich cu referire la restrictiile economice care au fost relaxate sub administratia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii Facebook incearca sa explice atitudinea companiei in legatura cu presupusa utilizare de catre Rusia a retelei de socializare in scopul influentarii rezultatului scrutinului prezidential din SUA, dupa ce o investigatie New York...

- XMM 8160 si-ar putea face aparitia in numeroase produse smartphone, printre care si cele ale gigantului Apple, oferind viteze de patru ori mai mari prin conexiunile de internet mobil decat este posibil prin retele 4G LTE. Descris drept un modem multi-mode, XMM 8160 suporta toate tipurile de retele mobile…

- Doi barbati din Germania au fost condamnati, marti, la inchisoare cu suspendare pentru furtul a peste o suta de cabine de toaleta mobile, relateaza DPA. Un tribunal din Dusseldorf situat in vestul...

- Jurnalistul Radu Tudor susține ca fenomenul Fake News este unul extrem de periculos și in acest sens citeaza publicația Intelligence, aparținand SRI, acolo unde este identificat un roman care a promovat fake news in sprijinul lui Donald Trump.Citește și: SURSE - Mișcare BOMBA a Elenei Udrea,…

- Planurile presedintelui american Donald Trump ca SUA sa dezvolte noi rachete balistice dupa retragerea din tratatul privind fortele nucleare intermediare sunt 'extrem de periculoase', a apreciat miercuri Kremlinul, transmite Reuters. Vorbind despre intentia Washingtonului de a se retrage din…

- Retragerea Statelor Unite din Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF) „va putea face lumea un loc mai periculos” și va forța Moscova sa „restaureze balanța”, declara purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin. Daca Washingtonul se va retrage din INF, interdicția de producție a rachetelor de scurta…

- China pare sa fie o piata extrem de importanta pentru HMD Global, majoritatea telefoanelor sale fiind anuntate si lansate mai intai in aceasta regiune inainte de debutul global. Nokia X7, prezentat saptamana trecuta nu va ramane foarte mult timp exclusiv Chinei, insa este posibil sa fie lansat in vest…

- Un american oarecare face senzație pe rețelele de socializare. Seamana izbitor cu ... președintele Donald Trump. Cineva a postat o scurta secvența pe twitter cu un barbat ce pare fratele geaman al liderului de la Casa Alba: aceleași trasaturi, același par blond.