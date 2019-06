Cuba va avea un 'rol de jucat' in criza politica, economica si umanitara care zguduie Venezuela, a declarat vineri ministrul de externe canadian, Chrystia Freeland, cu prilejul vizitei la Toronto a omologului sau cubanez, Bruno Rodriguez, transmite AFP.



'Cred ca vom asista la o convergenta internationala in jurul necesitatii unei tranzitii pasnice in Venezuela, care se va incheia cu alegeri libere si echitabile si o revenire la democratie. Cuba va avea un rol de jucat in aceasta privinta', a afirmat ministrul canadian intr-o conferinta de presa, la care omologul sau…