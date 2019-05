Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Havana a solicitat companiei de stat care produce energie electrica sa își reduca producția, dupa ce Statele Unite au impus sancțiuni pentru companiile care transporta petrol din Venezuela catre Cuba, mișcare ce amplifica criza economica din statul comunist, potrivit Reuters citat…

- Noua Constitutie a Cubei, adoptata de Adunarea Nationala, va garanta continuarea unui sistem socialist si il va adapta la realitatea economica si politica a tarii, a declarat Raul Castro, prim-secretar al Partidului Comunist Cubanez, citat ieri de agentia Xinhua, potrivit Agerpres. Constitutia continand…

- Noua Constitutie a Cubei, adoptata miercuri de Adunarea Nationala, va garanta continuarea unui sistem socialist si il va adapta la realitatea economica si politica a tarii, a declarat Raul Castro, prim-secretar al Partidului Comunist Cubanez, citat joi de agentia Xinhua, informeaza Agerpres.Citește…

- Noua Constitutie a Cubei, adoptata miercuri de Adunarea Nationala, va garanta continuarea unui sistem socialist si il va adapta la realitatea economica si politica a tarii, a declarat Raul Castro, prim-secretar al Partidului Comunist Cubanez, citat joi de agentia Xinhua. Constitutia continand 229 de…

- Aproximativ 51 de milioane de cetateni cu drept de vot sunt asteptati in cele 92.320 de sectii deschise pe teritoriul regatului, in intervalul orar 08:00-17:00.Se asteapta ca rezultatele preliminarii sa fie anuntate in seara zilei de duminica. Noile prevederi electorale limiteaza sansele…

- Guvernul Revoluționar condamna energic sabotajul la furnizarea de electricitate in Venezuela, care constituie un act terorist, dirijat sa faca rau populației neajutorate, pentru a o folosi ca ostatic in razboiul neconvențional declanșat de catre Statele Unite impotriva guvernului legitim condus de catre…

- OSMTH a venit cu precizari privind valorile organizatiei, ultima reuniune a Capitalui National si delimitarea fata de tezele promovate de organizatiile ezoterice. La referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie, OSMTH a fost unul dintre principalii sustinatorii ai modificarilor aduse legii…

- Printul Charles va face o vizita oficiala in Cuba, in luna martie a acestui an, alaturi de soția sa, Camilla. Este prima a unui membru al familiei regale britanice in aceasta tara si ilustreaza "relatiile bilaterale in crestere" in cele doua state, a anuntat biroul sau de presa. Cei doi se vor afla…