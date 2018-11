Cuba se prezintă românilor Cuba se prezinta romanilor Cu premiza ca este una dintre cele mai sigure destinații din lume, Cuba a prezentat operatorilor de turism din Romania o serie de produse pentru a promova turismul din aceasta țara, in contextul Targului de Turism desfașurat la Romexpo de vineri pana duminica, 18 noiembrie. Autoritațile cubaneze lucreaza pentru a sarbatori cea de-a 500-a aniversare a capitalei cubaneze, Havana, ocazie cu care se vor deschide noi hoteluri și infrastructura turistica a țarii se va mari considerabil, de asemenea, Havana va sarbatori cei 500 de ani de atestare documentara cu un Targ de Turism… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

