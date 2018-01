Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de stat cubanez a stabilit in duminica de 11 martie alegerile generale in vederea desemnarii delegatilor provinciilor si deputatilor in Adunarea Nationala, un proces care se va incheia pe 19 aprilie cu alegerea unui nou presedinte in locul lui Raul Castro, scrie AFP, citata de news.ro.

- Consiliul Superior al Magistraturii si-a ales, vineri, conducerea pentru anul 2018, judecatoarea Simona Camelia Marcu fiind aleasa presedinte, iar procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte. Cei doi nu au avut contracandidati.

- Pe ordinea de zi a sedintei plenului CSM se afla si prezentarea raportului de activitate al institutiei pe anul 2017, in mandatul judecatorului Mariana Ghena - presedinte si al procurorului Cristian Ban - vicepresedinte. Presedintele Klaus Iohannis urmeaza, potrivit agendei publicate pe site-ul…

- Vladimir Munteanu, primul vicepreședinte al Bancii Naționale din Moldova (BNM), a dezvaluit mai multe subiecte privind situația financiar-bancara din țara, stabilizarea sistemului bancar, devalorizarea leului, succesele și datoriile cu care intra BNM în noul an. Declarațiile au fost facute…

- Raul Castro a anuntat, saptamana trecuta, ca va renunta la functia de presedinte al Cubei la data de 19 aprilie 2018, zi in care in aceasta tara vor avea loc alegeri prezidentiale, insa va ramane in fruntea Partidului Comunist din Cuba, relateaza Abc News, citat de Mediafax.Anuntul lui Raul…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemeneze pe succesorul sau, relateaza AFP.Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliului de Stat, insarcinat…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP.

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP.

- Anuntul lui Raul Castro a fost facut joi in cadrul unui discurs sustinut in fata Parlamentului cubanez, acesta confirmand ca va renunta la functia de presedinte in luna aprilie a anului 2018. ”Atunci cand noua Adunare Nationala se va constitui la 19 aprilie, al doilea si ultimul meu mandat ca sef…

- Republica Moldova a trecut cu succes de ședința Cosiliului de Directori a Fondului Monetar Internațional, a anunțat speakerul Andrian Candu, care a adus mulțumiri colegilor din Parlament pentru munca depusa."Noi am trecut cu succes de ședința Consiliului de Directori a FMI.

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018. Adunarea Nationala a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemeneze pe succesorul actualul...

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP. Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat, insarcinat…

- Presedintele cubanez Raul Castro îsi va ceda postul în aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amânare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP. Alegerea de catre Adunarea Nationala a…

- Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat, insarcinat sa-l aleaga pe presedinte, a fost stabilita pentru 19 aprilie, a anuntat mass-media cubaneza.Amanarea scrutinului din februarie in aprilie are loc dupa amanarea anul acesta a alegerilor locale, prima etapa a alegerilor…

- HAVANA: Președintele cubanez, Raul Castro, va demisiona in aprilie 2018, imediat dupa ce succesorul sau va fi ales de consiliul de conducere al țarii. Decizia a fost luata prin vot joi de Adunarea Naționala a statului.

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat joi Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemneze pe succesorul sau, relateaza AFP. Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat,…

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018, a anuntat Adunarea Nationala, dupa ce a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemeneze pe succesorul sau, relateaza AFP.

- Alegerea de catre Adunarea Nationala a Consiliul de Stat, insarcinata sa-l aleaga pe presedinte, a fost stabilita pe 19 aprilie, a anuntat presa de stat. Aceasta amanare din februarie in aprilie are loc in urma amanarii, anul acesta, a alegerilor locale, prima etapa a alegerilor generale din 2017-2018,…

- Alegeri cruciale in Catalonia. Alegatorii sunt așteptați la urne, in cadrul unui scrutin urmarit cu atenție de Madrid, in urma referendumului controversat pentru independența. Astfel, cataloanii decid astazi daca ii mențin la putere pe liderii separatiști inculpați de justiție pentru o tentativa de…

- In Spania, se scrie joi un nou capitol din drama catalana . Alegatorii din Catalonia sunt chemati la urne sa-si aleaga parlamentarii. Sondajele arata insa ca scrutinul nu va spune clar in ce directie va merge regiunea care si-a declarat deja independenta in octombrie, si care se afla acum sub tutela…

- In cererea de reexaminare se arata ca mai multe dispozitii ale legii sunt neclare si pot afecta functionarea celor doua societati. "Prin art. I pct. 2 din legea transmisa la promulgare, art. 19 al Legii nr. 41/1994 se completeaza cu un nou alineat, alin. (31), ce stabileste criteriile pe care…

- Zeci de mii de romani au iesit in strada, in aceasta seara pentru a protesta si a incerca sa stopeze intentia PSD-ALDE de a modifica legile justitiei. Desi in tara a fost o vreme extrem de rece, romanii au iesit la manifestatii. Presa internationala a reactionat imediat.Citeste si: Manifestanti…

- Regele Mihai a fost omagiat in parlament, intr-o ședința solemna la care au participat, printre alții, Custodele Coroanei și alți membri ai familiei Regale, Patriarhul Daniel și foști președinți ai Romaniei. Dincolo de discursuri, ședința a avut și cateva momente speciale.

- Polițistul brașovean Marian Godina atrage atenția cu privire la schimbarile majore al Codului Penal ce sunt pregatite zilele acestea in Parlament, dupa dorința coaliția PSD-ALDE, susținuta de UDMR.

- Participarea Spaniei la Mondialele de anul viitor, din Rusia, este pusa sub semnul intrebarii. Federația Spaniola de Fotbal (FEF) a primit o scrisoare agresiva din partea FIFA, in care este avertizata ca ingerinta guvernului spaniol in problemele fotbalului poate determina suspendarea federatiei…

- Doar doua formațiuni politice ar intra în Parlament pe liste de partid în eventualitatea unor alegeri legislative anticipate, potrivit Barometrului Opiniei Publice, realizat de CBS-AXA la comanda Institutului de Politici Publice, transmite radiochisinau.md Este vorba despre PSRM…

- Deputatul Ionut Simionca (33 ani) a fost ales, vineri seara, in functia de presedinte al organizatiei judetene PMP Bistrita-Nasaud, pentru un mandat de patru ani, fiind de altfel singurul candidat pentru aceasta pozitie. La conferinta de alegeri a participat si presedintele executiv al PMP, Eugen…

- Probleme la zi: Proiectul de buget 2018 a ajuns in Parlament 13.20 PROBLEME LA ZI. Producator Magda Zavoianu. Realizator Alexandra Andon. Tema: Proiectul de buget 2018 a ajuns in Parlament. Invitati in studio: Emilian Duca-analist financiar. Prin telefon : Andrei…

- Legiuitorii UE au ajuns joi la un acord care urmeaza sa permita o consolidare a arsenalului legislativ european in domeniul omologarii vehiculelor - raspunsul Bruxellesului la doi ani dupa scandalul motoarelor trucate ale Volkswagen, relateaza AFP. Negociatorii Parlamentului European (PE) si Consiliului,…

- [caption id="attachment_39019" align="alignleft" width="203"] Iurii Carbune[/caption] Iurii Carbune, consilier raional din Nisopreni, a facut un apel catre deputații din Parlament: ”Va provoc ca sa votați, in anul 2018, Unirea”. S-a intamplat la ultima ședința a Consiliului raional din Nisporeni, din…

- Comisiile de buget si juridica reunite ale Camerei Deputatilor au decis, luni, modificarea Legii prevenirii savarsirii de contraventii, astfel incat regimul contraventiilor care intra sub incidenta acestui act normativ va fi stabilit prin Hotarare de Guvern."S-a decis ca acest corp al legii…

- Cubanezii au fost chemati duminica la urne intr-un scrutin local, alegeri considerate prima etapa a unei serii de alegeri ce vor conduce la desemnarea succesorului presedintelui Raul Castro, anul viitor, scrie Agerpres, citand AFP.

- O firma de lichidare judiciara din Targ-Jiu ii scoate la mezat, pe 30 noiembrie, bunurile mobile și imobile ale firmei Rominex Mining Engineering SA, bagate in faliment anul trecut la cererea președintelui Consiliului de Administrație de atunci, adica a actualului deputat Dan Vilceanu. De altfel,…

- Aproximativ 1,7 milioane de sloveni cu drept de vot sunt așteptați duminica la urne în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din Slovenia, în care actualul președinte, Borut Pahor, este considerat favorit pentru obținerea unui nou mandat de cinci ani. Rivalul…

- Aproximativ 1,7 milioane de sloveni cu drept de vot sunt așteptați duminica la urne în cadrul celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din Slovenia, în care actualul președinte, Borut Pahor, este considerat favorit pentru obținerea unui nou mandat de cinci ani. Rivalul lui…

- CHIȘINAU, 9 nov — Sputnik. Serviciul de Informatii si Securitate întreprinde masuri orientate spre impulsionarea mecanismelor de interacțiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. În acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 — martie 2018, ofiterii…

- Va prezentam textul integral al cererii: ________________București, 8 noiembrie 2017 Domnului Nicolae-Liviu DRAGNEAPreședintele Camerei Deputaților In temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția Romaniei, republicata,formulez urmatoarea CERERE DE…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate și doar doua alte formațiuni politice - Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Democrat (PDM) - ar mai putea accede in parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Ziarul TIMPUL a realizat un studiu, potrivit caruia doar trei partide ar intra in Parlament, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri: PSRM - 44.5%, PAS - 22.9%, PDM - 5.5%, PPDA - 3.6%, PCRM - 3.3%, PN - 2.8%., PPEM - 1.6%, PL - 1.5%. Șor - 1.4%, PLDM - 1.3%.

- ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. Romanii cinstiti si oamenii de afaceri onesti din aceasta tara nu mai pot suporta aberatiile fiscale care sunt…

- Cetațeanul municipiului Chișinau trebuie sa-și ia o pauza pâna la urmatoarele alegeri, sa analizeze foarte bine toate circumstanțele și sa-și asume urmatorul vot. Pâna la urma, responsabil de situația din oraș nu este doar primarul general, ci întreg Consiliu municipal Chișinau,…

- Parlamentului European vizeaza sa reduca golul dintre cetateni si institutiile europene, dupa ce ultimele rezultate ale Eurobarometrului arata ca, oamenii vor o Uniune Europeana mai politica, democratica si eficienta, scrie intr-un document numit “Viitorul Europei: Parlamentul European isi stabileste…

- Intrebat de jurnalisti despre "un raport al Comisiei Europene", potrivit caruia "impozitul pe venit va scadea la 12%, nu la 10%", aspect care ar fi fost evidentiat de senatorul liberal Florin Catu, premierul a raspuns: "Domnul Catu, haideti sa vorbim, totusi, serios. Nu, nu. Noi vorbim de 10%, a vorbit…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a prezentat proiectul de modificare a legilor justiției in Parlament, inclusiv aspectele legate de raspunderea magistraților. Ministrul propune ca magistrații sa raspunda patrimonial, dar numai daca se dovedește rea-credința in eroare.Vezi și: Tudorel Toader,…

- Alegatorii cehi au inceput vineri sa voteze in cadrul unui scrutin legislativ in urma caruia se așteapta ca postul de prim-ministru sa fie preluat de miliardarul Andrej Babis, devenit politician cu un discurs impotriva partidelor tradiționale, antieuro și antirefugiați, și, pe partea economica, de…

- In localitatea Leuseni, din raionul Hancesti, si Volovita, din raionul Soroca, pe 20 mai 2018 vor avea loc alegeri locale noi. Decizii in acest sens a aprobat vineri, 20 octombrie, Comisia Electorala Centrala, transmite IPN.

- Va invitam sambata, 21.10.2017, ora 11:00, in sala "Aula Magna" a Universitatii Babes-Bolyai unde se va alege noua structura a Biroului Permanent Judetean al TNL Bistrita-Nasaud in cadrul Consiliului de Coordonare Judetean al TNL Bistrita-Nasaud. Noua echipa a TNL Bistrita-Nasaud va fi aleasa pentr…

- Maine 18.10.2017 ora 18.00 se va alege noua structura a Biroului Permanent Municipal al TNL Bistrita in cadrul Consiliului de Coordonare Local al TNL Bistrita. Evenimentul se va desfasura la Hotel Metropolis unde sunt asteptati ca si delegati membrii tineretului liberal bistritean cu varsta pana in…

- Alegatorii austrieci sunt chemați duminica la urne cu ocazia scrutinului legislativ anticipat, la care marele favorit este Partidul Poporului ( OeVP, conservator), impulsionat de liderul sau, tanarul ministru de externe Sebastian Kurz, in varsta de 31 de ani, noteaza vineri AFP. Mai multe…

- Relatia dintre premierul Mihai Tudose si liderul PSD, Liviu Dragnea, nu este tocmai roz in momentul de fata. A recunoscut chiar primul ministru, care a afirmat, luni seara, ca cei doi nu se afla intr-un moment fericit. "N-as putea spune ca este un moment fericit al relatiei dintre noi doi",…