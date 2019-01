Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele clubului Politehnica Iasi, Adrian Ambrosie, si antrenorul Flavius Stoican nu au revenit acasa cu mana goala din Statele Unite ale Americii, acolo unde au petrecut Craciunul si Revelionul. Cei doi oficiali ai echipei din Liga 1 Betano s-au

- In timp ce dormim se petrec lucruri minunate… In 23 decembrie 2018, m-am trezit și am tras un ochi spre FB și am gasit ultima postare in care eram etichetata de Marius Gratian Benchea – un dialog cu Daniel Amarandei – un om total necunoscut mie. Eram apelata de Marius pentru ca erau necesari voluntari…

- Alexandru Conovaru, unul dintre actorii care dau viața personajelor din serialul „Primaverii”, difuzat la TVR, lucreaza de Craciun, dar are un job minunat! Va imbraca haina Moșului și va face fericiți copiii ducandu-le un sac plin cu daruri. „Craciunul il petrec acasa, ma imbrac in Moș Craciun și sosesc…

- ”Am cunoscut bine sfarsiturile de luna dificile, cand trebuie sa strangi cureaua. Am fost somer in Franta, iar sotia mea, care are si ea studii superioare, a lucrat ca simpla vanzatoare intr-un magazin Leclerc”, a povestit Ladislau Boloni pentru Sport Foot Magazine, antrenorul echipei Antwerp evocand…

- Targul "Acasa de Craciun" a fost inaugurat aseara al doilea an consecutiv la initiativa Guvernului. Miile de luminițe care impodobesc strada 31 august au fost aprinse sub aplauzele a sute de oamenii. Startul a fost dat de premierul Pavel Filip.

- Primaria municipiului Baia Mare și-a deschis porțile pentru a primi colindatori. An de an, copiii și tinerii din intregul Maramureș vin sa vesteasca bucuria Craciunului prin colinde și urari. Gazda buna, Catalin Cherecheș primarul municipiului Baia Mare i-a așteptat pe cei mici cu surprize și cadouri.…

- Asa cum au promis, cei de la NEPI au inaugurat cu o zi mai devreme mall-ul de pe Drumul Careiului din Satu Mare. Evenimentul a avut loc astazi, 5 decembrie. Dintre oficialitati la eveniment au participat primarul Kereskenyi Gabor, viceprimarii Adrian Albu si Doina Feher. Potrivit reprezentanților mall-ului,…

- Roman Value Centre, dezvoltat de catre Prime Kapital si care gazduieste peste 50 de spatii comerciale, pe o suprafata inchiriabila de aproximativ 20.000 metri patrati, a fost inaugurat astazi. Centrul comercial include un hipermarket, o galerie...