Cuba: Parlamentul votează detaşat în favoarea proiectului unei noii constituţii, deschizând calea către referendum Adunarea nationala a Cubei a votat sambata, cu o majoritate coplesitoare, in favoarea proiectului unei noi constitutii, finalizand calea catre organizarea unui referendum pentru aprobarea lui, relateaza ziarul guvernamental Granma, preluat de dpa. Nu mai putin de 583 dintre cei 602 de parlamentari au votat pentru, iar cele 19 voturi lipsa se explica prin absenta alesilor in cauza, potrivit Granma. Noua constitutie, care o inlocuieste pe aceea din 1976, va fi supusa unui referendum pe 24 februarie. O diferenta majora intre constitutia din 1976 si proiectul aprobat sambata de parlament este ca noul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

