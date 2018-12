Vanturi puternice venite din sudul SUA au dezlantuit vineri marea in vestul Cubei, provocand inundatii in mai multe cartiere din Havana, fara sa provoace victime relateaza sambata AFP. Malecon, marele bulevard care se intinde de-a lungul marii, a fost inchis circulatiei in conditiile in care nivelul marii a crescut brusc, iar apele au inundat mai multe strazi din capitala cubaneza. Fenomenul este neobisnuit in decembrie, sezonul cicloanelor (iulie-noiembrie) fiind deja incheiat. In cartierul Plaza de la Revolucion, 22 de locuitori au fost evacuati, a declarat la televiziune Jair Morales, presedintele…