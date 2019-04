Cuba: Havana neagă acuzaţiile SUA privind o prezenţă a trupelor sale în Venezuela Guvernul cubanez a negat joi acuzatiile SUA si ale opozitiei de la Caracas potrivit carora trupele sale stationeaza pe teritoriul Venezuelei si consiliaza armata acestei tari, transmite dpa. "Cuba nu are trupe si nici soldati in ...Venezuela, a declarat ministrul de externe Bruno Rodriguez intr-o conferinta de presa organizata la Havana. "Este o calomnie vulgara pe care o neg din nou", a afirmat oficialul cubanez, invitand SUA sa furnizeze dovezi in sprijinul acuzatiilor sale. Washingtonul pune partial pe seama Cubei criza politica si economica din Venezuela, sustinand ca sprijinul acordat de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

