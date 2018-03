Stiri pe aceeasi tema

- Kristina Roth este o femeie de afaceri din Statele Unite, care a cumparat o insula, in luna septembrie 2017, pe care a transformat-o intr-o destinație de vacanța permisa doar femeilor. Ideea a pornit de...

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…

- Una dintre cela mai apreciate, mai traficate si mai contrafacute marfuri ale Cubei sunt trabucurile. Si de cand cu relativa deschidere a tarii fata de Occident, comertul in acest domeniu aduce din ce in ce mai multi bani.

- „Nu poate sa-i impuna nimeni sa revoce sau sa respinga. La numire poate sa respinga, la fel si la revocare. Nu poti sa-l fortezi pe presedinte sa faca cum zici tu", a spus Augustin Zegrean la Digi24. El adauga ca „nu scrie nicaieri" ca respingerea cererii de revocare trebuie motivata. „Cand numeste,…

- Problema informatiilor clasificate trebuie solutionata in camera preliminara, inainte de a se trece la judecarea pe fond, se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la neconstitutionalitatea unor prevederi din Codul de procedura penala privind accesul la informatiile…

- O vaca traieste singura pe o insula din Polonia si ataca pe oricine se apropie de ea dupa ce a reusit sa evadeze inainte de a fi dusa la abator, relateaza The Independent si Metro in acest weekend. Animalul a reusit sa scape luna trecuta dupa ce a refuzat sa intre intr-un camion care urma…

- Semnal de alarma din partea medicilor constanteni. 73 de cazuri de gripa au fost confirmate deja in Constanta, de la inceputul sezonului. Cel mai grav caz este al unei femei care lupta pentru viata in Sectia de Terapie Intensiva, dupa ce ar fi contactat virusul gripal. In toate spitalele din Constanta…

- Agenda de weekend: 16-18 februarie Taegul de Turism de la Vivo, cel de nunti de la Sala Polivalenta sau Slana Fest la Expo Transilvania sunt principalele evenimente ale sfarsitului de saptamana la Cluj-Napoca. VINERI Slana Fest, Expo Transilvania, ora 09Târgul de Turism Touristica,…

- Chiar daca evaziv intitulatura, Breathe this Air (Respira acest aer), proiectul Deliei Andries de la Borderline Art Space, cauta sa circumscrie – plastic si poetic, deopotriva - marcile reprimate ale femininului. Aria tematica asumata nu da satisfactie nici discursului protestatar (denuntand discriminarea…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost arestat luni la Kiev. Anuntul a fost facut de asociatul sau, David Sakvarelidze, citat de unian.net, scrie Unimedia.md . Mihail Saakasvili a fost retinut in timp ce lua masa intr-un restaurant din Kiev. UPDATE: Autoritatile ucrainene au anuntat, luni,…

- Procuratura Generala refuza sa ofere acces la informația privind dosarul penal deschis anterior pe numele lui Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, privind deținerea unei diplome false de studii. Mai mult, Chiril Gaburici nu a finisat nici doctoratul, deoarece nu a susținut pana in…

- "Doi fosti angajati care au fost reintegrati in aceasta perioada de timp au depus o plangere la adresa FRF, ei spunand ca nu au fost reintegrati si nu li s-au platit drepturile salariale stabilite de instanta, lucru care e fals. E dovedit si cu acte, oamenii si-au primit drepturile, ba mai mult au fost…

- Cetatenii americani din statul Illinois care au câstigat la LOTO au avut parte de o veste ce a cazut ca un trasnet. Acest stat din SUA si-a declarat falimentul, iar o consecinta este neplata câstigurilor de la loterie.

- Fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro s-a sinucis joi dimineața in locuința sa din Havana, a relatat televiziunea de stat cubaneza. Daca tatal sau a reușit sa fenteze moartea de nenumarate ori și in final, in 2016, s-a stins avand varsta de 90 de ani, iata ca fiul sau și-a scurtat singur…

- Zeci de viermi au fost gasiți pe picioarele unui cuplu candian dupa ce au plecat într-o vacanța în Republica Dominicana și s-au plimbat desculți pe plaja. Doi tineri dde 25, respectiv 22 de ani, din Winsdor, s-au întors acasa cu mâncarimi uriașe pe picioare, care…

- Gigi Becali a dezvaluit astazi ca portarul Florin Nița, 30 de ani, ar urma sa plece de la FCSB in scurt timp pentru 2 milioane de euro, iar GSP.ro a dezvaluit ca echipa care il oferteaza este Sparta Praga.

- Partidul Acțiune și Solidaritate propune soluții pentru lupta cu gunoiul din Chișinau.In cadrul unei conferințe de presa, membrii PAS au prezentat un proiect in care propun amenajarea platformelor subterane de colectare a deșeurilor.

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Fitbit este unul dintre cei mai cunoscuți creatori de trackere de fitness. Piața de wearable pentru iubitorii de sport s-a aglomerat în ultimii ani iar lupta a devenit din de ce în ce mai interesanta. Cu modelul Ionic, Fitbit a facut un pas mare spre zona de smartwatch și…

- Gabi Giurgiu: “Va fi un retur dificil, va fi o lupta” Capitanul Universitații Cluj analizeaza returul sezonului 2017-2018 și anunța ca echipele din județul Alba raman principalele adversare la promovare. Într-un material publicat pe site-ul clubului, în secțiunea dedicata celor 1200…

- Proceduri concrete de reclamare a politistului care refuza sa-si decline identitatea, in oglinda cu sanctiunile drastice, propuse de politie, pentru cei care refuza sa se legitimeze sau ignora avertismentele politistilor. Asta propun organizatiile neguvernamentale pentru a impiedica posibilele abuzuri…

- Un incendiu s-a produs vineri seara, la un camin din campusul Agronomiei. Etajul al doilea a fost cuprins de flacati, iar cauzele nu sunt cunoscute inca. Pompierii au ajuns la fata locului si sting incendiul.

- Potrivit CCR, protectia informatiilor clasificate nu poate avea caracter prioritar fata de dreptul la informare al acuzatului si fata de garantiile dreptului la un proces echitabil ale tuturor partilor.

- Psihologul Libertatea, despre demisia lui Mihai Tudose. Cezar Laurențiu Cioc explica de ce a ales premierul Mihai Tudose sa demisioneze , in loc sa lupte impotriva conducerii partidului. Psihologia politica este o ramura a psihologiei care explica modul de gandire și de acțiune a celor care vor sa conduca…

- În timp ce Dragnea si Tudose îsi disputau partidul, într-o sedinta cruciala pentru viitorul PSD, de la Comitetul Executiv lipesau câtiva lideri cheie în jocul puterii din PSD. Dragnea nu s-a putat baza pe mâna sa dreapta, secretarul general al partidului…

- Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemâna si câteva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente. Gripa poate sa treaca puțin…

- Cristi Balgradean nu va pleca pe 15 ianuarie in cantonamentul din Antalya alaturi de colegii de la Concordia Chiajna. "Pufi" a intrat in ultimele 6 luni de contract cu clubul din Ilfov și refuza sa prelungeasca angajamentul an condițiile propuse de oficialii Chiajnei. Astfel, staff-ul tehnic al ilfovenilor a…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI: Claudiu Manda, Adrian Tutuianu si Gabriel Vlase. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat…

- Mai multe ONG-uri din Timișoara condamna Inspectoratul Județean de Poliție Timiș pentru ca a deschis doua dosare penale pentru instigare publica, in urma unor postari pe Facebook din timpul protestelor din luna decembrie a anului trecut. Astfel, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa semnat…

- Medicul Marta Coman de la Spitalul Orasenesc Baicoi care a umilit o pacienta si-a dat demisia luni. Medicul s-a prezentat in fata comisiei de disciplina a spitalului si si-a cerut scuze pentru comportament. Marta Coman a cerut desfacerea contractului de colaborare cu spitalul, precizand ca regreta incidentul.…

- Fostul antrenor al echipei nationale de baschet, Marcel Tenter, a donat bani Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, in semn de recunostinta, dupa ce a suferit un transplant renal in aprilie 2017, iar alti fosti pacienti au strans bani pentru renovarea Ambulatorului.

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, s-a intalnit joi cu presedintele Cubei, Raul Castro, incheind o vizita de doua zile la Havana menita sa consolideze relatiile economice si politice intre Blocul comunitar si statul comunist, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a declarat joi, in cadrul unei vizite oficiale la Havana, ca blocada economica impusa de Statele Unite impotriva Cubei nu este o solutie legala si inrautateste calitatea vietii in aceasta tara, relateaza site-ul Euractiv.

- Olguța Vasilescu a petrecut de Revelion in Cuba, impreuna cu iubitul ei, Claudiu Manda. Ministrul Muncii și președintele Comisiei parlamentare de control al SRI au fost surprinși in timp ce se relaxau intr-un hotel din Havana, capitala statului cubanez. Lia Olguța Vasilescu și iubitul ei au fost fotografiați,…

- Primariile, firmele si personele fizice nu vor mai fi nevoite sa astepte „ani intregi” pentru a se racorda la reteaua de gaze, potrivit unui proiect de lege care prevede ca operatorii nu pot refuza racordarea si sunt obligati sa finanteze lucrarile pentru realizarea conductelor. „Operatorul de distributie…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina în jurul orei 21 la Herghelia Mangalia. Incendiul cuprinsese o suprafața de aproximativ cinci sute de metri patrați și toata lumea se temea de ce e mai rau. În miez de iarna, o parte din hrana cailor s-a facut scrum. Directorul Hergheliei din…

- Pentru Alexandru Arsinel, ultimul an a fost cel mai greu din viata lui. Actorul a pierdut doua colege si bune prietene, in doar o luna. Pierderea Stelei Popescu si a Cristinei Stamate l-au marcat si i-au slabit sanatatea. Recent, Arsinel a suferit o interventie chirurgicala la inima, dar acum se simte…

- Memoria lui Iuliu Hossu, primul cardinal al romanilor, ramane vie prin cuvintele si faptele sale. In cuvantul de sarbatori al episcopului grec-catolic de Cluj-Gherla sunt amintite vorbele lui Hossu: „Lupta mea s-a sfarsit! Lupta voastra continua! Duceti-o pana la sfarsit”.

- Raul Castro a anuntat, joi, ca va renunta la functia de presedinte al Cubei la data de 19 aprilie 2018, zi în care în aceasta tara vor avea loc alegeri prezidentiale, însa va ramâne în fruntea Partidului Comunist

- Anuntul lui Raul Castro a fost facut joi in cadrul unui discurs sustinut in fata Parlamentului cubanez, acesta confirmand ca va renunta la functia de presedinte in luna aprilie a anului 2018. ”Atunci cand noua Adunare Nationala se va constitui la 19 aprilie, al doilea si ultimul meu mandat ca sef…

- Cele sase avioane de lupta F/A-18 Hornet care participau de trei ani la aceste misiuni se vor intoarce in Australia, a anuntat ministrul australian al apararii, Marise Payne, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Decizia Canberrei intervine dupa prabusirea califatului autoproclamat al SI,…

- PNL sprijina fara echivoc garantarea dreptului la aparare si prezumtia de nevinovatie, dar nu poate fi partas la "anihilarea" capacitatii Parchetelor de a lupta cu infractionalitatea, a declarat, marti, deputatul liberal Catalin Predoiu. "PNL sprijina fara echivoc garantarea dreptului la aparare,…

- Organizatiile de presa din Orientul Mijlociu au anuntat in urma cu doua saptamani posibilitatea ca Beijingul sa trimita in Siria doua unitati de trupe speciale, iar zilele acestea presa apropiata de Teheran a confirmat sosirea in baza din Tartous a unitatii de elita „Tigrii Noptii”.

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre acestea fiind abrogat articolul care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi.

- Potrivit stirileprotv.ro, aceasta lupta nu a devenit virla datorita celor doua adversare, ci datorita gestului de solidaritate facut de fratele uneia dintre fete. Doua fetițe s-au luat la tranta, iar frațiorul uneia dintre ele nu a putut sa stea deoparte. A fugit din brațele parinților, a…

- „Din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Noi, cei care am fondat Romania 100, suntem hotarati sa facem asta”,a spus Ciolos.„Lucram la acest partid, lunile urmatoare vom fi in masura sa il prezentam. Nu e o lansare azi”, a adaugat Ciolos, care a a aratat, insa, ca noul…

- Mai mult de jumatate dintre agentii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre în serviciu, ei reclamând lipsa de personal, numarul mare de ore suplimentare lucrate si neplatite, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor