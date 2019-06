O lege din 2014 privind investitiile straine nu contine nicio prevedere referitoare la 'cetatenie sau origini', a subliniat vineri Deborah Rivas, director pentru investitii in Ministerul Comertului Exterior.



Legea prevede doar ca investitorii straini trebuie 'sa domicilieze si sa aiba capital in afara Cubei', le-a precizat Rivas reporterilor.



Un portofoliu de oportunitati de afaceri postat pe site-ul ProCuba al ministerului listeaza 525 de proiecte in care strainii pot investi, mai ales in turism, energie, transport si logistica.



'Nu exista diferente in ce priveste…