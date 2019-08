Cuba. Distracţie pe caniculă Pe canicula fiecare isi cauta cum poate un pic de racoare. Pentru cei mai saraci insa optiunile sunt limitate, dar nu si imaginatia. Intr-o zona rurala din Cuba cei mici se distreaza si se racoresc intr-o piscina mobila: de fapt este remorca unui tractor. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 26 august, emisiunile “Teo Show” și “In cautarea adevarului” revin in casele telespectatorilor, cu noi ediții, la Kanal D. Puși pe distracție, spontani și la curent cu ultimele noutați din showbiz, Teo Trandafir și Bursucu sunt gata de reintalnirea cu fanii emisiunii care va fi difuzata de…

- Fostul mare fotbalist David Beckham (44 de ani) s-a distrat de minune alaturi de copiii sai la un parc acvatic din Miami, imaginile postate pe Instagram aratandu-ne o familie cu adevarat fericita.

- Au gasit cea mai buna metoda pentru a se distra și pentru a se racori pe canicula. Locuitorii unui cartier din Madrid au ieșit in strada inarmați cu galeți și pistoale cu apa. Scopul evenimentului: nimeni nu merge acasa cu hainele uscate.

- Seara cu numarul sapte a fost seara in care Eusebiu a stat pentru prima data in fata flacarilor aducatoare de vesti! Poate fi seara care ar putea pune punct relatiei de convenienta cu Teodora.

- Canicula in sud Vremea va fi in continuare calduroasa, pe arii relativ extinse in regiunile sudice, estice si local in cele centrale, cu disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati, informeaza ANM. IN TARA In zonele de…

- Dupa valul de ploi torentiale, locuitorii din judetele Moldovei sa se pregateasca de temperaturi extreme, la pragul caniculei. Meteorologii au anuntat ca astazi, in capitala Moldovei, se vor inregistra peste 30 de grade celsius.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au plecat alaturi de fetitele lor intr-o vacanta de vis, in Turcia. Astazi, Tavi Clonda a postat o fotografie emoționanta cu fiica lui cea mare, Victoria, in care se vede cat de bine se simt cei doi!

- VREMEA. In perioada 8 iunie – 12 iunie, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea, ploile iși vor face simțita prezența, existand și posibilitatea…