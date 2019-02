Cuba - Bilanţul tornadei care a lovit Havana a urcat la 6 morţi Bilantul tornadei care a lovit capitala Cubei, Havana, in urma cu o saptamana a urcat la 6 morti dupa decesul a doua persoane grav ranite, relateaza luni agentiile AFP si EFE. Ministrul sanatatii publice, Jose Angel Portal Miranda, a declarat presei ca "din pacate doua persoane au murit dintre cele 13 aflate in stare critica" in urma catastrofei. Bilantul oficial de lunea trecuta raporta patru morti si 195 de raniti, dintre care multi in stare grava. Tornada foarte puternica a lovit mai multe cartiere din capitala cubaneza, in noaptea de 27 spre 28 ianuarie, cu rafale de vant de pana la 300 km/h.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

