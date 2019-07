Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va "continua sa sprijine Cuba în toate domeniile", în ciuda ostilitatii Statelor Unite, și va contribui la consolidarea economiei sale, a declarat miercuri șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, aflat în deplasare la Havana, potrivit Le Figaro, citat de Rador."Vom…

- Miscarea de Nealiniere - fondata in timpul Razboiului Rece, in 1961, la Belgrad - respinge "unilateralismul" ca instrument al politicii externe precum si "masurile adoptate unilateral de anumite state care pot care conduce la erodarea si incalcarea Cartei ONU, a dreptului international si a drepturilor…

- Statele Unite au anuntat marti impunerea de noi sanctiuni industriei turistice cubaneze, un sector esential pentru economia insulei, acuzata de Washington ca sustine regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP si EFE, preluate de Agerpres. SUA, care acuza Havana ca joaca un rol destabilizator…

- 'Incinta ambasadei a fost violata'', a declarat Maduro intr-o alocutiune televizata. Presedintele american Donald Trump ''este responsabil, in baza dreptului international, de aceasta incalcare grava, nu numai legal, ci si moral', a adaugat el. 'Niciun judecator din Statele Unite nu poate ordona…

- Fostul șef al serviciului de informații din Venezuela (SEBIN), care a fost înlocuit saptamâna trecuta dupa o tentativa de revolta militara împotriva președintelui Nicolas Maduro, le-a cerut joi venezuelenilor sa construiasca un nou stat și sa combata corupția, relateaza Mediafax, citând…

- Juan Guaido, liderul opozitiei din Venezuela, a sugerat ca ia în considerare sa ceara Americii sa lanseze o interventie militara împotriva regimului Nicolas Maduro, relateaza BBC.”Cred ca poziția președintelui (Donald) Trump este foarte ferma, ceea ce apreciem, așa cum o face întreaga…

- Revolutia continua in Venezuela. Opozantul Juan Guaido a lansat miercuri un apel la greva generala si continuarea manifestatiilor in Venezuela in speranta de a il alunga de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, care a promis sa ii pedepseasca pe "tradatorii" responsabili de revolta militara esuata…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…