Stiri pe aceeasi tema

- Cuba i-a acordat viza diplomatului american Philip Goldberg, care va prelua in cateva zile conducerea ambasadei SUA la Havana, ca insarcinat cu afaceri, a declarat miercuri, sub rezerva anonimatului, un oficial american, citat in exclusivitate de Reuters. Departamentul de Stat de la Washington a refuzat…

- Vicepresedintele american Mike Pence i-a dat asigurari miercuri premierului nipon Shinzo Abe ca Washingtonul sta "umar la umar" cu Japonia si alti aliati in efortul de a atinge obiectivul denuclearizarii Coreei de Nord, relateaza Reuters. La intalnirea de la Tokyo, premierul japonez a subliniat la randul…

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat joi din Departamentul de Stat american, dupa o cariera de 34 de ani, informeaza Reuters. Numarul trei in ierarhia institutiei, el era diplomatul de cariera cu cea mai inalta functie. ...

- Subsecretarul de stat pentru afaceri politice Tom Shannon a demisionat joi din Departamentul de Stat american, dupa o cariera de 34 de ani, informeaza Reuters. Numarul trei in ierarhia institutiei, el era diplomatul de cariera cu cea mai inalta functie.

- Tom Shannon, subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice si diplomat de cariera, si-a prezentat joi demisia, o decizie considerata o lovitura data Administratiei Donald Trump, implicata in numeroase controverse internationale, afirma surse de la Washington. Tom Shannon a anuntat oficial…

- Tom Shannon, subsecretar de Stat pentru Afaceri Politice si diplomat de cariera, si-a prezentat joi demisia, o decizie considerata o lovitura data Administratiei Donald Trump, implicata in numeroase controverse internationale, afirma surse de la Washington.

- Coreea de Nord a facut progrese in dezvoltarea programului sau de rachete balistice intercontinentale (ICBM), dar nu a dovedit pana acum capacitatea acestor arme de a lovi SUA, a dat asigurari marti un inalt responsabil militar american, relateaza AFP si Reuters. Phenianul a spus cu certitudine ca…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata marti de SUA are valoarea 'zero', dar punerea in practica a legii respective este o masura discriminatorie fata de Rusia, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, al carui nume se regaseste pe lista respectiva, transmite…

- Statele Unite au anulat decretul anti-imigrație, prin care cetatenilor a 11 tari le-a fost interzis accesul pe teritorul american. Anunțul a fost facut de Departamentul pentru Securitate Interna de la Washington.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters. Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- "Grupul de lucru va examina obstacolele tehnologice si oportunitatile pentru extinderea accesului la internet si la presa independenta in Cuba", a comunicat Departamentul de Stat. Prima reuniune a grupului va avea loc pe 7 februarie.Cotidianul Granma al Partidului Comunist Cubanez a afirmat…

- Presa de stat de la Havana a criticat marti anuntul facut in aceeasi zi de Departamentul de Stat de la Washington privind infiintarea unui grup de lucru pentru accesul la internet in Cuba, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. "Grupul de lucru va examina obstacolele tehnologice si oportunitatile…

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit rtv.net.

- Departamentul american de Justitie a cerut, vineri, Curtii Supreme sa anuleze decizia luata de o instanta din San Francisco privind programul DACA pentru imigranti si implicit deportarea a aproximativ 800.000 de tineri, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters. Presedintele SUA Donald…

- Washington, 12 ian /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump a respins vineri planul propus de un grup de senatori republicani si democrati cu privire la situatia tinerilor intrati clandestin in SUA si beneficiari ai programului DACA (Deferred Action for Childhood Arrival), asa-numitii 'Dreamers',…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters, conform Agerpres.Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur…

- Departamentul de Stat american se asteapta ca joi sa fie luata la Washington o decizie privind posibila renuntare la sanctiunile impotriva Iranului, conform acordului nuclear din 2015, informeaza Reuters. Subsecretarul de stat Steve Goldstein a declarat presei ca nu este sigur daca decizia…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va participa la o reuniune internationala a ministilor de externe care va avea loc in Canada saptamana viitoare pentru a discuta eforturile diplomatice din Peninsula Coreea, a anuntat joi Departamentul de Stat, relateaza Reuters. Canada gazduieste…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a exprimat cu…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational sunt legale in California incepand din acest an, transmite Reuters potrivit News.ro . Deja in intreg statul au fost deschise magazine pregatite sa vanda marijuana celor care prevera drogul pentru efectele sale psihoactive. Astfel California devine…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ambasada SUA la Ankara a anuntat joi ca a ridicat toate restrictiile in serviciile de acordare a vizelor, dupa ce Turcia a oferit asigurari la nivel inalt privind personalul turc din cadrul misiunilor diplomatice americane, temperand astfel tensiunile care persista de o luna intre cei doi aliati…

- Bashar al-Assad, presedintele Siriei, a catalogat militiile sprijinite de Washington drept "tradatoare", acuzatii prompt denuntate de Fortele Democratice Siriene (SDF), alianta multi-etnica de militii kurde si arabe sustinuta de coalitia antiterorista coordonata de SUA, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Intrevederea este axata pe consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele Unite.

- Un fost director pentru mediu si inginerie la divizia din Statele Unite a grupului german Volkswagen, Oliver Schmidt, a fost condamnat saptamana trecuta la sapte ani de inchisoare pentru rolul jucat in manipularea testelor de poluare a automobilelor diesel si ar putea solicia sa isi execute pedeapsa…

- Dupa ce si-a inceput luna decembrie cu vizile la Washington D.C. (inclusiv la Departamentul de Stat si Banca Mondiala) si la Bruxelles, Dacian Ciolos va fi alaturi de sute de sustinatori, pentru a decide impreuna viitorul Platformei "Romania 100".Sute de reprezentanti ai Platformei "Romania…

- Riscul noilor sancțiuni SUA ii obliga pe reprezentanții elitei rusești de afaceri sa repatrieze bani din strainatate, inventand modalitați neobișnuite de a face din acest lucru o noua afacere, transmite Reuters, citand sursele sale. Dupa cum a aflat agenția, un numar de oameni de afaceri care au conturi…

- Un baiat de șase ani din Virginia a zguduit rețelele de socializare cu o scrisoare plina de scepticism catre Moș Craciun in care spune ca viața acestuia este pustie și ca Moșul nu are de unde sa știe daca a fost obraznic sau cuminte, relateaza Reuters. Sursa foto: Sarah McCammon / Twitter…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca a petrecut cateva zile la Washington, programul sau incluzand si o intrevedere informala la Departamentul de Stat al SUA, dupa "semnalul de alarma" pe care oficialii americani l-au transmis in legatura cu modificarile la Legile Justitiei, relateaza Agerpres.

- Departamentul de Stat al SUA a transmis Romaniei un mesaj cu prilejul Zilei Naționale, semnat șeful diplomației de la Washington, Rex Tillerson, in care este exprimata recunoștința "pentru parteneriatul nostru strategic de 20 de ani și pentru cooperarea in promovarea țelurilor

- Casa Alba a respins informațiile privind inlocuirea secretarului de stat Rex Tillerson, dupa ce mai multe publicații importante au scris ca acesta va fi schimbat in funcție cu șeful CIA, Mike Pompeo. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a afirmat ca Rex Tillerson „continua sa conduca Departamentul de…

- Liderul Partidului Romania Unita, Bogdan Diaconu, vine cu o reactie dura dupa comunicatul remis recent de Departamentul de Stat al Statelor Unite. Diaconu sustine ca mesajul transmis de americani nu este nimic altceva decat "o lipsa de respect fața de poporul roman și un atac la suveranitatea și…

- Fost ministru al Justitiei, liberalul Catalin Predoiu sustine ca nu poate accepta tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste României, referindu-se la criticile administratiei de la Washington cu privire la legile Justitiei.

- Departamentul de Stat american a dat unda verde unui acord estimat la 10,5 miliarde de dolari privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei. Tranzactia necesita acum aprobarea Congresului, care foarte rar se impotriveste unor astfel de afaceri strategice, informeaza agentia de presa Reuters.

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzacție estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anunțat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters. Polonia, care este membra a NATO, și-a intensificat eforturile de consolidare a apararii…

- Departamentul de Stat al SUA a dat unda verde vanzarii de sisteme de rachete Patriot catre Polonia, tranzactie estimata la 10,5 miliarde de dolari, a anuntat vineri seara Pentagonul, potrivit Reuters.

- Ambasada SUA la Bucuresti a anuntat ca secretarul de stat american Rex Tillerson se afla la Bucuresti, acesta innoptand in Romania pe drumul de intoarcere din Myanmar catre Washington. ”Secretarul Tillerson va innopta la Bucuresti la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia.…

- Fondul american Cerberus a preluat o participatie de 3% la Deutsche Bank, devenind astfel al patrulea mare actionar dupa grupul chinez HNA, emiratul Qatar si gigantul american de gestionare de active BlackRock, a anuntat miercuri cea mai mare banca germana, informeaza Reuters.

- Orice initiativa a Uniunii Europene de a impune noi sanctiuni Iranului pentru programul balistic si pentru ingerintele in conflictul din Yemen ar fi considerata "interesanta si utila", a declarat un oficial din cadrul Administratiei SUA, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Ar…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situatia din Arabia Saudita, dupa ce autoritatile de la Riad au anuntat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticoruptie,…