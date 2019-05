Cuba a legalizat importul de routere şi reţelele Wi-Fi private Masurile anuntate miercuri ofera un statut legal miilor de cubanezi care si-au pus la punct retele digitale private cu echipamente care au fost introduse ilegal in tara. In plus, masurile vor permite firmelor private sa ofere internet clientilor, ceea ce ar putea duce la aparitia de internet cafe-uri in Cuba. Gratie acestor masuri, care vor intra in vigoare in data de 29 iulie, cubanezii vor putea sa acceseze Internetul de pe propriile lor echipamente. Insa aceasta legalizare nu slabeste controlul statului asupra Internetului. Monopolul de telecomunicatii din Cuba, Etecsa, va ramane… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

