Cu valurile cat Intercontinentalul nu te pui. PSD a pierdut tot

Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruta Kovesi s-a intors deja in tara, dupa cele doua zile importante derulate la Bruxelles, in parcursul dezideratului sau de a ajunge sa conduca Parchetul European. La aeroport, Kovesi le-a multumit celor care au sustinut-o si s-a declarat “foarte onorata pentru acest vot, sunt foarte bucuroasa”.…

- Toti cei trei aspiranti la prima functie in cadrul nou-infiintatului Parchet European urmeaza sa afle, in doar cateva ore, cum va arata votul in Comisia pentru libertati civile (LIBE). Dupa ce au fost audiati marti la Bruxelles, in Comisiile LIBE si de Control bugetar (CONT), Laura Codruta Kovesi a…

- Fostul premier Victor Ponta trage un semnal de alarma in plin scandal pe OUG7 privind legile justițitiei! Acesta a subliniat ca in timp ce toata atentia se concentreaza pe justitie, guvernarea PSD face praf economia tarii prin masuri precum OUG 114. „Eu nu vad in niciun caz ca un sistem se imbunatateste,…

- ”Este un cartier care a inceput in anul 2003-2004, de catre ANL, a fost blocat cred ca din anul 2005... Cand am venit eu și cu primarul general, ne-am apucat de acest cartier, de facut rețelele. Nu aveau rețelele. Erau construite casele, dar fara rețele. Nu aveau apa, canal, gaze”, a declarat Daniel…

- "Nu este nimic intamplator in citarea doamnei Kovesi exact in momentul in care urma sa plece la Bruxelles pentru a sustine candidatura. Nu cred ca in Romania exista un cetatean de buna credinta care sa isi imagineze ca acest lucru nu s-a intamplat la ordinul direct al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea,…

- *Nervos nevoie mare ca, tocmai cand se credeau toți penalii din Romania scapați de Kovesi, Kovesi ar putea sa reapara, ca o Nemesis, și mai puternica, la Bruxelles, tovarașul Dan Andronic publica, in ziarul de Partid și de stat Evenimentul zilei, un editorial demascator, pentru care Silviu Brucan l-ar…

- Nimic nu o deranjeaza pe „Zana Anticoruptiei” din ascensiunea ei previzibila. Dar si programata, pentru ca, in ceea ce o priveste, nimic nu a fost lasat la intamplare. Despre trimiterea ei la Bruxelles, la Parchetul European, s-a vorbit inca de anul trecut, cand Tudorel Toader declansase procedurile…

- Ponta a facut referire la faptul ca Cioloș nu sta prea mult in Romania, acesta fiind mai tot timpul plecat la Bruxelles. "Doar o mica critica pentru domnul Cioloș. Domnule, daca te intereseaza Romania, stai aici cu noi, mananca salam cu soia cu noi. Vii așa in vizita și apoi pleci la Bruxelles la...…