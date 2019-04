Cu un sărut îl vinzi pe Fiul Omului?! In Vinerea Mare, liturghia este muta… Este zi aliturgica.

Dar Joi s-a savarșit “Denia celor 12 Evanghelii” aratandu-se in biserici, ritualic, suferințele Mantuitorului. Patimirea, Rastignirea și trecerea prin mormant cu apoteotica Inviere, anticipate de Dumnezeul-Om, L-au determinat pe Acesta sa daruiasca ucenicilor Sai și lumii intregi painea și vinul, ca fiind trupul și sangele Sau, savarșind prima impartașanie, la Cina cea de taina. Astfel, creștinii au posibilitatea sa devina “una” și “una cu Dumnezeu”. Tot in Joia Mare, Hristos spala picioarele ucenicilor Lui,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent ce probleme ați intampina, se cuvine sa cinstiți cum se cuvine Joia Mare, zi in care sa citiți neaparat o rugaciune despre care se spune ca are o putere deosebita. Iata și textul rugaciunii: “Doamne Iisuse Hristoase, Fiule si Cuvantul lui Dumnezeu Tatal, Care in ziua de astazi ai luat Cina…

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitor, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii. Tradițional, Joia Mare este ziua in care se vopsesc ouale in rosu.…

- Incepand de la ora 08.00, la Vinerea a avut loc astazi, un eveniment de mare atracție și traire spirituala pentru membrii comunitații locale. Obiceiul „Paștenilor” se desfașoara in aceasta frumoasa localitate, in Joia Mare, o zi de importanta insemnatate pentru credinciosii satului. De dimineata, cei…

- In cea de-a patra zi din Saptamana Patimilor se rememoreaza Cina cea de Taina. Atunci, Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor. Tot in Joia Mare, avut loc rugaciunea din Gradina Ghetsimani și prinderea lui Iisus. Citește și URARI DE PASTE 2019 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite…

- Miercuri, in cea de-a treia zi din Saptamana Patimilor, in biserici continua Deniile, slujbe prin care credinciosii il „petrec“ pe Hristos pe drumul Crucii, pana la moarte si Inviere. Miercuri este ziua in care se face pomenirea femeii pacatoase care a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Joia Mare sau Joia Patimilor, Joia Neagra, Joimarita, este o zi foarte importanta pentru crestinii ortodocsi. In aceasta zi se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, rugaciunea din Gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda.

- Saptamana Mare are rolul de a pregati credinciosii pentru Miracolul Invierii Domnului. A inceput cu Sambata lui Lazar și include sarbatorile religioase: Duminica Floriilor, Joia Mare, Vinerea Mare si Sambata Mare. In Saptamana Mare, denumita si a Patimilor, ultima din Postul Pastelui, se fac slujbele…

- Țara lui Israel, unde valorile trecutului sunt respectate și menținute chiar și in aceste timpuri moderne, și locul unde s-au format cele trei mari religii monoteiste ale lumii: creștinism, iudaism și islamism, este una dintre destinațiile pe care pasionatul de calatorii nu o poate rata indiferent de…