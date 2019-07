Cu umbrela în autobuz! În ce oraș din România au fost surprinse aceste imagini Caldura a facut ravagii azi in toata țara. Meteorologii avertizasera ca disconfortul termic va fi ridicat, ca indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depași ușor pragul critic de 80 de unitați, in regiunile vestice, sudice, sud-estice și izolat in restul teritoriului. La Ploiești, unde pe transportul in comun nu prea funcționeaza aerul condiționat, o femeie a decis sa se apere de razele dogotitoare ale soarelui cu o umbrela. Chiar daca se afla intr-un mijloc de transport in comun, femeia a deschis umbrela, pentru a se proteja cumva, a notat republikanews.ro. Post-ul Cu umbrela in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

