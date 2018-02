Cu turma, la Roma Plecat in transhumanta cu turma la Roma cu ocazia jocului retur dintre FCSB si Lazio, oierul-sef a dat cu bata in Tibru, echipa sa pierzand cu un scor… piperat (5-1), de jumatate de meci de handbal in sapte, si facandu-se de rusine in toata Europa. Cu gandul plecat in tariile inchipuirii, Gigi Becali declarase cu […] Cu turma, la Roma is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- FCSB spus "adio" Europa dupa o seara rusinoasa. Lazio a castigat cu 5-1 si a dat o palma fotbalului romanesc. Echipa lui Nicolae Dica a mai incasat 5 goluri si acum sase luni, tot intr-un meci decisiv pentru calificare. Atunci, Sporting Lisabona a naruit visul lui Gigi Becali de a ajunge ...

- FCSB a fost invinsa de Lazio in returul 16-imilor Ligii Europa, scor 5-1, iar la finalul meciului, finantatorul echipei, Gigi Becali, a declarat ca se gandeste din ce in ce mai serios daca este cazul sa mai investeasca sau nu in club. Latifundiarul a fost atat de marcat de rezultatul partidei incat…

- Gabi Enache a fost dat afara de la FCSB și merge in Rusia. Intr-o interventie telefonica la Telekom Sport, Ana Maria Prodan, reprezentantul jucatorului, a oferit detalii despre despartirea fundașului de FCSB. ”Nefiind unul din jucatorii care trage cu dintii de contract, a ajuns la concluzia ca, decat…

- Dupa infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, Gigi Becali și-a varsat nevii inclusiv pe Olimpiu Moruțan, jucatorul achiziționat de la FC Botoșani și care va face mutarea la echipa roș-albastra din vara.

- Mijlocasul echipei FCSB, Constantin Budescu, s-a declarat multumit de parcursul european al formatiei sale si a precizat ca dubla cu Lazio a fost un bonus. Budescu pune esecul drastic suferit pe Stadio Olimpico pe seama tacticii nepotrivite.

- Simone Inzaghi, antrenorul lui Lazio, l-a laudat pe Ciro Immobile dupa prestația excelenta avuta in victoria cu FCSB, scor 5-1. "Jucatorii noștri au fost fantastici. Am facut niște sacrificii fantastice sezonul trecut pentru a ne califica in cupele europene. Am pierdut 1-0, iar sa fi ieșit din Europa…

- Dupa infrangerea drastica cu Lazio, 1-5, Gigi Becali și-a varsat nevii inclusiv pe Olimpiu Moruțan, jucatorul achiziționat de la FC Botoșani și care va face mutarea la echipa roș-albastra din vara. "Moruțan s-a vazut cu niște bani și nu mai joaca nimic. A spus ca moare la Steaua? Nu va fi așa, n-a…

- Nicolae Dica a spus ca FCSB a pierdut la scor deoarece jucatorii nu au reusit sa faca un pressing suficient de bun. "Nu a mers nimic din ceea ce am pregatit, din ceea ce ne-am dorit sa facem. Am vrut sa facem acelasi joc din tur, cu un pressing avansat, am vrut sa recuperam mingi in jumatatea…

- LIVE PRO TV LAZIO FCSB LIVE ONLINE STREAM VIDEO EUROPA LEAGUE. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. FCSB a castigat meciul tur cu LAZIO, disputat la Bucuresti, scor 1-0, dupa golul lui Harlem Gnohere. Returul LAZIO - FCSB se joaca, joi, de la ora 20:00. PRO TV si TELEKOM SPORT transmit LAZIO FCSB LIVE ONLINE…

- "Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de jduecata.In data de 21…

- LAZIO FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Rezultatul slab de pe Arena Nationala l-a facut pe Simone Inzaghi sa arunce in lupta "greii" lui LAZIO pentru returul cu FCSB. LAZIO FCSB EUROPA LEAGUE. Strakosha, avertisment pentru trupa lui Dica LAZIO FCSB LIVE STREAM ONLINE VIDEO. Ziaristii italieni…

- Criticat dur dupa meciul cu Dinamo, 2-2, și neinclus in lot pentru meciul cu Lazio, de joi, Gabi Enache nu va mai juca la FCSB in acest sezon. Gigi Becali, patronul FCSB, a spus ca fundașul de 27 de ani va mai ramane la echipa roș-albastra inca 6 luni, pana ii expira contractul, urmand ca dupa aceea…

- Gigi Becali a vorbit despre meciul Lazio - FCSB, de joi, din 16-imile Europa League. Partida va incepe joi, de la ora 20:00, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și ProTV. Gigi Becali a dezvaluit de ce fundașul Ionuț Larie nu a fost oprit in lot și a refuzat sa anunțe echipa…

- Gabriel Enache l-a enervat atat de tare pe Gigi Becali incat nu a mai facut deplasarea la Roma. Nicolae Dica a ramas cu un singur fundas dreapta de meserie in lot pentru returul cu Lazio din Europa League. Enache a fost criticat dur de Gigi Becali dupa derby-ul cu Dinamo, iar aparatorul nici macar…

- Atacantul lui FCSB, Harlem Gnohere, 29 de ani, a vorbit cu rtbf.be despre experiența sa in Romania și despre dorința de a reveni in Belgia. ...despre meciurile cu Lazio: "Momentan nu realizez ce s-a intamplat cu Lazio, pentru ca a fost totul foarte rapid. Totul e foarte rapid in perioada asta. E primul…

- Gigi Becali a schimbat din mers obiectivele celor de la FCSB, trecand pe primul plan calificarea in optimile de finala ale Europa League. ...despre obiectivele echipei: "Spuneam ca nu ne intereseaza Europa League pentru ca nu credeam ca putem trece de Lazio. Eram ca vulpea care nu ajunge la struguri.…

- Victoria putin scontata in fata lui Lazio, scor 1-0, gol Gnohere, l-a extaziat pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera le-a promis jucatorilor lui Nicolae Dica ca le va suplimenta de patru ori suma promisa pentru calificarea mai departe in Europa League....

- Italienii n-au auzit de FCSB. Cum este prezentata echipa lui Gigi Becali pe site-ul oficial al UEFA. Atat in avancronica meciului, cat și in cronica partidei, publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” scrie ca trupa din Berceni este ”Steaua Bucarest”, infuriindu-l pe juristul Florin Talpan și pe…

- Gigi Becali a reacționat imediat dupa victoria FCSB-ului in fața Lazio. Finanțatorul FCSB considera echipa lui Dica are prima șansa. "E bucurie mare, nu? Speranțe au fost tot timpul. Credeam ca...

- Șeful Stelei, Gigi Becali, uimește dupa victoria mare a Stelei in fața lui Lazio. Milionarul a dezvaluit ce prima au steliștii daca se califica in optimi, dar a avut și un mesaj incredibil pentru autorul golului, Gnohere.Citește și: Creșterea economica STIMULEAZA angajatorii! Cine va crea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat azi ca Denis Alibec nu va evolua contra celor de la Lazio, in turul 16-imilor Europa League. Atacantul de 26 de ani s-a accidentat la antrenamente și va lipsi in urmatoarele zile. "Este o chestiune de 2 saptamani. Alibec are o leziune fibrilara", a dezvaluit Becali…

- Italienii o prezinta pe FCSB ca fiind Steaua Bucarest. Talpan, ii dai in judecata? Inaintea jocului cu Lazio, din Liga Europa, publicația italiana ”La Gazzetta dello Sport” ignora conflictul dintre Gigi Becali și Armata. Jurnalistul care a consemnat declarațiile antrenorului Simone Inzaghi de la conferința…

- Dennis Man are sanse mari sa plece de la FCSBin vara acestui an. Tanarul mijlocas este dorit de echipe importante din Europa, precum AS Roma, Bayern Munchen, Eintracht Frankfurt si Bayer Leverkusen, conform Tutto Mercato Web. Dennis Man i-a acordat un mandat de reprezentare si agentului italian…

- Prima partida din primavara europeana a tandemului Gigi Becali – Nicolae Dica are loc in aceasta seara, dupa cum bine se stie, cu puternica formatie italiana Lazio. Echipa clasata pe locul V in serie A, care urmareste calificarea in Liga Campionilor, a suferit o infrangere aspra in etapa a XXIV, 1-4…

- Gigi Becali și Vasile Miriuța au purtat un lung dialog in direct, la TV Digi Sport. Au vorbit despre partida dintre FCSB și Dinamo de duminica, dar și despre duelul pe care formația roș-albastra il va disputa joi, cu Lazio. V.M: "Am un mare respect pentru Gigi Becali" (in momentul in care patronul FCSB…

- "Eu asta o sa-i cer (n.r. - lui Nicolae Dica), sa aleaga echipa cea mai buna (n.r. - cu Lazio) si sa tina cont de meciul cu Dinamo. Avem trei schimbari pe care le putem face, tinand cont de meciul cu Dinamo. Mai important e meciul cu Dinamo. Daca Dinamo intra in play-off, e greu sa mai luam campionatul.…

- Gigi Becali e dezamagit total de echipa lui din meciul caștigat in fața lui Gaz Metan, scor 2-1, și spune ca e tentat sa mai investeasca in fotbaliști. Fotbalistul vizat este Alexandru Baluța, mijlocașul de 24 de ani al lui CSU Craiova, care a mai fost in vederile roș-albaștrilor și care are o clauza…

- Gigi Becali a renunțat in aceasta iarna la Catalin Golofca, dupa 4 luni jucate la FCSB. Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, este sigur ca mijlocașul lateral de 27 de ani va avea o evoluție excelenta și va pleca in strainatate. "Sunt convins ca in vara va pleca la o echipa mai buna din…

- Razvan Ochiroșii a fost imprumutat in liga 4-a din Spania la Unionistats de Salamanca. Pana sa fie cedat, mijlocașul de 28 de ani evolua tot in Spania, in liga 3-a, la CD Guijuelo. De-a lungul carierei, cel mai tanar marcator din istoria cupelor europene pentru FCSB a mai jucat la Gloria Buzau,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre decizia celor de la CFR Cluj, de a-l transfera pe George Țucudean, de la Viitorul. In plus, acesta a vorbit și despre Omrani, varful formației clujenilor. "Ce mare transferuri a facut CFR Cluj? L-a adus pe Țuducean. Noi l-am avut pe el la echipa și i-am dat…

- Dennis Man, mijlocașul celor de la FCSB, a fost inclus de UEFA pe lista celor mai promițatori 50 de tineri din Europa care ar trebui urmariți in 2018. La 19 ani, Man imparte lista celor de la UEFA, alcatuita prin chestionarea unor jurnaliști europeni, cu jucatori de la Lazio, Ajax, Borussia Dortmund…

- Anul 2018 incepe cu vesti proaste, dar previzibile pentru doi dintre cei mai importanti componenti ai echipei nationale de fotbal a Romaniei. Intrati intr-un con de umbra in ultima perioada la Anderlecht, Nicolae Stanciu si Alexandru Chipciu isi pregatesc plecarea din Belgia la doar un sezon si…

- Gigi Becali a anunțat ca nu renunța la transferul lui Alexandru Baluța, jucator pentru care CS U Craiova cere trei milioane de euro, iar in aceasta privința s-a consultat cu fostul antrenor al lui Dinamo, Ioan Andone. Becali este de parere ca Baluța ar trebui sa treaca pe la FCSB pentru a-și asigura…

- Numele echipei la care joaca Ștefan Radu suna inspaimantator, insa romanii au mai puține primaveri europene decat are Steaua in ultimii 15 ani, de cand e Becali patron. FCSB e un outsider in disputa cu Lazio, Becali spusese ca spera sa-i evite pe romani inca dinaintea tragerii la sorți, dar tradiția…

- FCSB a reușit sa il achiziționeze in aceasta iarna pe Olimpiu Moruțan, mijlocașul de 18 ani al celor de la FC Botoșani. Noul pariu din curtea lui Gigi Becali, Olimpiu Moruțan, vorbește despre planurile sale la FCSB și cum va gestiona colaborarea cu imprevizibilul patron. - Oli, la scurt timp dupa ce…

- Actualul patron al celor de la FCSB prezenta un discurs mult mai calm și echilibrat cu 17 ani in urma, inainte de a deveni finanțatorul roș-albaștrilor. Intr-un interviu realizat inainte unei partide cu FC Național, disputata in Ghencea, Gigi Becali a fost intervievat de jurnalistul Valentin Moraru…

- Gigi Becali spune ca nu mai are rabdare cu Denis Alibec. "Alibec n-are nimic! N-are nimic, doar se alinta! Daca il cearta cineva, atunci se supara si se da accidentat. Nu mai vrea sa joace. Ce, ma, mai joc eu pentru astia? M-am dat accidentat! Asta i-a spus Alibec lui Sumudica, mi-a spus mie…

- Laurentiu Reghecampf a dezvaluit ca a plecat de la FCSB pentru a nu-si strica relatia de prietenie pe care o are cu Gigi Becali, intr-un moment in care finantatorul vicecampioanei incepuse sa forteze nota. Din Emirate, Reghe a vorbit si despre sumele foarte mari de bani pe care le-a incasat de la…