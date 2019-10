Stiri pe aceeasi tema

- Cu trei zile înaintea votului, liberalii mizeaza pe 244 de parlamentari care s-ar pronunța pentru demiterea Cabinetului Dancila, din necesarul de 233. Președintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni ca, pe lânga cele 244 de voturi, ar mai putea veni alte trei din partea unor parlamentari…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, la Adevarul LIVE, ca motiunea de cenzura care va fi dezbatuta si votata joi nu va treve. Ea a precizat ca o parte din cei care au semnat se asteapta sa se razgandeasca, cand va fi momentul votului. "Cred ca asteptarile unora au fost altele, presedintele Romaniei…

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- ALDE a decis sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PNL, a anunțat luni, la finalul Biroul Politic Executiv, președintele Calin Popescu Tariceanu. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.”Cu puțin timp în urma s-a încheiat ședința ALDE, în care…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat duminica seara ca depunerea moțiunii de cenzura întârzie pentru ca exista o diferența între ceea ce declara liderii politici din așa-zisa opoziție ca susțin moțiunea și atitudinea ”de facto”, întrucât înca nu s-au întrunit…

- ​PNL ia în calcul sa depuna moțiunea de cenzura în jurul datei de 23 septembrie, urmând ca saptamâna viitoare sa aiba o noua runda de discuții cu Pro România și ALDE. Dupa negocierile de pâna acum, pentru faza a doua partidele lui Tariceanu și Ponta așteapta de la…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja ca depun motiune de cenzura au pierdut deja o saptamana. Daca mai pierd o saptamana, s-ar putea sa fie o surpriza mare: sa existe o reorientare, fiindca asa e in Parlamentul…