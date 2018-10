Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana nu are de facut noi concesii premierului britanic in negocierile cu privire la Brexit, insa vrea sa continue sa creada ca se va ajunge la un acord asupra conditiilor divortului inainte de plecarea britanicilor in mai putin de sase luni, relateaza AFP.

- UPDATE: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in prima zi a Consiliului European de la Bruxelles, s-a discutat despre Brexit, dar, momentan, progresul se lasa asteptat si nu s-a ajuns la niciun acord. El a adaugat ca se numara printre liderii statelor UE care sustin iesirea ordonata…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au progresat catre un acord in vederea Brexitului si ar putea sa stabileasca prevederile divortului pana luni, potrivit agentiei americane Dow Jones, care citeaza diplomati, relateaza Reuters.

- Uniunea Europeana va ajunge la un acord cu Marea Britanie in noiembrie, daca nu chiar luna aceasta, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-un interviu publicat sambata de presa austriaca, informeaza Reuters. Potrivit lui Juncker, potentialul de apropiere intre cele doua…

- Organizarea in luna noiembrie a unei reuniuni la nivel inalt consacrata incheierii unui acord intre Uniunea Europeana si Marea Britanie este conditionata de inregistrarea unor 'progrese suficiente' in negocierile dintre Bruxelles si Londra pana la summitul european din 18 octombrie, a declarat luni…

- Premierul britanic Theresa May se confrunta cu o ''sciziune catastrofala'' in cadrul Partidului sau Conservator si, daca aceasta stare de spirit persista fata de asa-numitul ''planul Chequers'' privind Brexitul, a declarat luni un fost subsecretar de stat, citat de Reuters.…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat ca de acum inainte negocierile cu Marea Britanie intra in etapele finale si se vor desfasura 'incontinuu', astfel incat 'nu mult mai tarziu' de inceputul lunii noiembrie sa poata fi incheiat un acord, transmite…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui referendum pentru a alege intre iesirea tarii din UE cu un acord pe care Londra l-ar putea incheia cu Bruxelles-ul, retragerea din UE fara nici un acord sau ramanerea Regatului in blocul comunitar, arata un sondaj realizat de Sky News și citat de Reuters.…