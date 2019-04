Accident teribil in toiul nopții la Buzau.Un șofer de 20 de ani din Ucraina a adormit la volanul unui TIR și dupa ce a scapat de sub control,mașina de mare tonaj s-a rasturnat in curtea unui parc auto. Incidentul s-a produs la primele ore ale dimineții pe DN2E85 la intrarea in localitatea Maracineni de pana municipiul Buzau. Mașina condusa de un tanar ucrainean venea dinspre Moldova incarcata cu cherestea. Din primele cercetari se pare ca șoferul ar fi ațipit la volan. Mașina aflata in plina viteza a intrat in șanț dupa care a daramat gardul unui parc auto și dupa ce a avariat patru mașini s-a…