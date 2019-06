Cu ține a ținut Messi în finala Ligii Campionilor? Val Vâlcu: Importanță la prezidențiale ”Intrebarea cu cine a ținut Messi, in finala Ligii Campionilor, cu Liverpool sau cu Tottenham, are o importanța pentru prezidențiale. Liverpool a eliminat Barcelona lui Messi, iar intrebarea e cu cine a ținut in finala invinsul, cu echipa care l-a batut, mergand pe rațiune: m-au batut cei mai buni, mai mult nu se putea, sau cu cealalta echipa, din razbunare și din emoție. Pe același principiu, intrebarea este cu cine va merge electoratul PSD in turul doi al alegerilor prezidențiale, va ține cu Dacian Cioloș, pentru ca actualul președinte le-a invins omul in 2014 și acum la referendum,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

